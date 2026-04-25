El Lobas tumba al Zuazo y recupera la plaza de ascenso

El Lobas Global Atac Oviedo dio un paso importantísimo en sus aspiraciones de ascender a la Liga Guerreras Iberdrola. Las pupilas de Manolo Díaz doblegaron por 24-20 al Zuazo, rival al que arrebataron el segundo puesto, retornando así a posiciones de ascenso. Si ganan los dos encuentros ligueros que restan, lograrán dar el salto a la máxima categoría.

El conjunto ovetense completó una primera parte extraordinaria. Las azules salieron a por todas y arrancaron con un parcial de 3-0 y las visitantes tardaron más de cinco minutos en estrenar su casillero. En el minuto 11, con 5-2 en el marcador, llegó un momento que podía ser un punto de inflexión, ya que Lisa Chiagozie, máxima goleadora azul esta temporada, vio la tarjeta roja por una falta sobre Izaro Saiz.

Manolo Díaz apostó por situar a Celia Rojo como lateral izquierdo y, una vez más, las Lobas sacaron su mejor versión cuando más difícil se ponía todo. Un parcial de 5-0 elevó la renta hasta el 10-3. La segunda exclusión de Carmen García-Calvo aumentó las dificultades para el técnico, que tuvo que renunciar a que la toledana defendiese, pero poco importó. El Zuazo no encontraba la forma de superar la retaguardia ovetense y, en ataque, la propia Carmen García-Calvo hacía un destrozo tras otro para que el cuadro carbayón se marchase al descanso ocho tantos arriba (15-7).

En la segunda parte los papeles se intercambiaron y quien pasó a tener dificultades en ataque fue el Lobas Global Atac Oviedo, que solo pudo marcar un gol en los primeros nueve minutos del periodo. Las paradas de Eider Polo espolearon al Zuazo, que fue engrasándose y recortó diferencias (16-11). Las carbayonas lograron contener el primer arreón visitante, pero las vascas volvieron a apretar con un parcial de 0-4 para situarse a dos goles (19-17) con todavía once minutos por delante.

Pero el Lobas, estiró de manera definitiva la ventaja (22-18), convirtiendo los últimos minutos en una fiesta en un abarrotado Florida Arena, que terminó celebrando por todo lo alto el triunfo local por 24-20.

El Lobas Global Atac Oviedo recupera el segundo puesto de la División de Honor Oro, uno de los dos que otorgan billete para jugar la próxima campaña en la Liga Guerreras Iberdrola. Quedan dos jornadas y las carbayonas dependen de sí mismas. El próximo sábado, a las 19.00 horas, en tierras valencianas frente al Grupo USA Mislata, intentarán dar un paso más hacia el ascenso.

Victoria del Balonmano Gijón

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