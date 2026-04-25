El Marino quiere salvarse "por el fútbol asturiano"
El cuadro gozoniego busca la permanencia en un encuentro con entrada gratuita ante el Sámano del que pueden depender varios arrastres
"Es un partido importantísimo, y no solo para nosotros. Si acabamos descendiendo habría arrastres que afectarían a todo el fútbol asturiano", apunta Luis Gallego, presidente del Marino. El cuadro gozoniego se juega mañana a las 12 la salvación en Segunda Federación. Los luanquinos tienen 42 puntos a falta de dos encuentros por jugar, mientras que la Sarriana, primero de los descendidos, tiene 40. De vencer al Sámano, aseguran no caer al descenso directo. Aun podrían caer al play-out, puesto que ahora ocupa el Atlético Astorga, pero de vencer en Miramar darían un paso de gigante. Por ello, la entrada al duelo será gratuita, con el objetivo de llenar las gradas del feudo marinistas. No solo está en juego la salvación del Marino, si no la permanencia, en sus respectivas categorías, de otros equipos de la pirámide del fútbol asturiano, ya que la caída del conjunto gozoniego podría provocar arrastres.
"Tenemos que amarrarlo en casa. El equipo ha demostrado mucha brega en los últimos partidos, ganando los dos últimos encuentros como visitantes", señala Gallego, que lamenta los pobres datos del equipo como local. "Este año hicimos un equipo más técnico y no se acabó de adaptar a nuestro césped. Fuera ha funcionado bien, pero en casa hemos pinchado bastante", analiza el presidente marinista, que confía en "llenar Miramar para amarrar la salvación". "Pido a la gente que traiga a sus familiares y amigos. Necesitamos a todo el mundo", subraya.
Guaya es la voz del vestuario en el Marino. Capitan del club, es más que consciente de la importancia de sacar los tres puntos ante el Sámano. "El vestuario está bien de ánimo. Con los últimos resultados hemos remontado el vuelo, a ver si este fin de semana dejamos muy avanzada la salvación", afirma el canario, que destaca el papel de la afición para hacerse con los tres puntos en su último encuentro ante la Sarriana. "Nos dieron un aliento importantísimo, se escuchaba más a nuestra afición que a la de ellos, y eso que jugábamos fuera. Nos dieron mucho ánimo para aguantar los 90 minutos. Espero que en Miramar haya mucha gente y que todo salga bien", sentencia.
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