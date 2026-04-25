El mexicano Edgar Cadena sorprende y gana en la meta de Vegadeo en la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a Asturias

El mexicano Edgar Cadena se impuso en la meta de Vegadeo en la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a Asturias por delante de un grupo de unos 20 corredores, con todos los favoritos de la general, entre ellos el líder, Nairo Quintana, que llegaron a medio minuto del ganador. Fue una etapa diferente a las dos anteriores, por el paisaje del Occidente asturiano, bellísimo, y por el propio desarrollo de la carrera. Se formó una escapada de siete corredores, entre ellos el asturiano Edu Pérez-Landaluce, que fue protagonista durante casi toda la etapa. De ella sobrevivieron tres ciclistas, Carlos García Pierna, Nil Gimeno y Alustiza, siendo el primero el que se fue por delante en el último puerto de la jornada. Una caída en la bajada y el empuje de los primeros de la clasificación en un recorrido rompepiernas acabaron con los sueños del ciclista del Buegos BH Burpellet, que fue alcanzado a unos 12 kilómetros del final por Cadena. Valiente, el mexicano, de 25 años, que ya rindió a gran nivel en la segunda etapa, llegando entre los mejores, se fue solo hacia la meta y aprovechó la falta de acuerdo en el reducido grupo de perseguidores. En la general, el asturiano Samuel Fernández García se mantiene tercero, por detrás de Nairo Quintana y Adria Pericas.