El nadador del Santa Olaya, Mario Méndez, el español más rápido en la Copa del Mundo y campeón nacional en los 10.000K

El nadador del Santa Olaya, Mario Méndez, fue el más rápido en la costa de Santa Eulària des Riu, en Ibiza, donde este fin de semana se está disputando el Campeonato de España de Aguas Abiertas -y también la Copa del Mundo-. El vigués voló en la prueba de los 10.000 metros y se coronó con la medalla de oro absoluta en el Nacional, con un tiempo de 1:53:07.3. "Desde el principio noté una carrera muy dura, pero el resultado ha sido bueno", expresó el nadador al término de la prueba. Méndez fue el primer español en la Copa del Mundo y terminó en la vigésima posición.

El gallego, uno de los mayores talentos del Santa Olaya, protagonizó una igualada lucha contra Mateo García, que pasó por meta solo dos segundos más tarde. Muy lejos se quedó Joan Macario, bronce a cuatro minutos de distancia. En la Copa del Mundo, el campeón fue el húngaro David Betlehem, quien brilló con un tiempo de 1:52:39.90. Tras su gran éxito, Mario Méndez volverá a competir este domingo (12:00 horas) en la prueba de los 5.000 metros.

Noticias relacionadas

María González se sube al podio

La joven María González (2008), del CN Las Anclas de Castrillón, logró su primer gran éxito nacional consiguiendo la medalla de bronce en la prueba de los 10k en categoría júnior. La asturiana, con un tiempo de 2:14:46.7, luchó por la segunda plaza, que se llevó Julia Coll al ser siete segundos más rápida. En la prueba se impuso con claridad Clara Martínez, otra nadadora internacional que pasó por meta en 2:01:00.1.