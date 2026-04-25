Nairo Quintana, ciclista colombiano, líder de la Vuelta Ciclista a Asturias: "El objetivo era seguir de líder"

Nairo Quintana, ciclista de Movistar Team y líder de la Vuelta a Asturias, cumplió con el objetivo de la jornada al salvar el liderato de cara a la última y definitiva etapa, que se disputa hoy entre Lugones y Oviedo: "Fue una jornada en la que había que intentar mantener el maillot de líder, otros intentaron tirar todo el día".

Quintana mantiene el liderato antes de la etapa final

El colombiano destacó que fue "una etapa con más de 3.500 metros de desnivel, en la que tuve que tirar de la experiencia para poder controlarla". Aun así, disfrutó: "Fue una etapa emocionante, me sentí bien y disfrutando". En cuanto al homenaje que le brindó la Vuelta a Asturias dijo: "Fue muy bonito, agradezco a Cristina Mendo y al alcalde Alfredo Canteli que se acordaran de mí cuando estoy en mi último año de carrera. Todo eso me emocionó mucho".