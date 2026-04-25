Nairo vuelve a reinar: la crónica de José Enrique Cima de la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a Asturias

Nairo Quintana volvió ayer a ganar después de anunciar que a sus 36 años echa el pie a tierra y abandona el ciclismo profesional a final de temporada. Con el triunfo de ayer en Pola de Lena, en la segunda etapa de la Vuelta a Asturias, acumula en su palmarés más de 50 victorias, entre ellas las generales de la Vuelta a España 2016, el Giro de Italia de 2014 y segundo en el Tour de Francia de 2015 y 2013. Quintana brilló a lo grande en solitario en la etapa de Pola de Lena como hizo en 2021, cuando ganó también la ronda internacional del Principado.

El colombiano volvió a ser el rey al saber estar con los mejores en la etapa reina (Llanes-Pola de Lena) aguantando las embestidas del joven Adrià Pericas en la larga subida a La Colladiella, mantener un bonito duelo con el joven de UAE en la ascensión a Cueña y rematarle en la última subida en Carabanzo "Memorial Luis Balagué" para triunfar en solitario con 26 segundos sobre Pericas y 1-21 respecto a su compañero Diego Pescador y el vasco Txomin Juaristi.

El asturiano Samuel Fernández García, que fue virtual líder durante muchos kilómetros, tuvo que ceder la posición al colombiano al perder en meta 1-45 y ahora en la general es tercero a 1-23 del veterano escarabajo.

La épica etapa de 140 kilómetros tuvo la ventaja de que no apareció la lluvia anunciada y eso eliminó muchos más riesgos de caídas. Pero el espectáculo ciclista fue grandioso, una vez que el Movistar impuso un fuerte ritmo en la ascensión de La Cruz, y en la bajada los del Caja Rural jugaron la baza de su jefe de filas, el poleso Samuel Fernández García, para romper la carrera y también distanciar al líder, el francés Layrac, que acabó en meta a más de 12 minutos.

La gran batalla se desarrolló en la subida de La Colladiella, donde Pericas jugó su baza de favorito atacando a fondo y llevándose a rueda al veterano Nairo Quintana. La pareja cruzó el alto con 23 segundos sobre el grupo perseguidor compuesto por el asturiano Samuel Fernández García, acompañado de Juaristi y el vigilante de Nairo, el también colombiano Pescador. La larga bajada, a falta de 38 kilómetros para la meta, dejó evidente que Nairo quería dejar que se desgastase el fogoso Pericas para igualar luego las fuerzas, una vez ascendido el duro puerto de Cueña.

Ahí ya Nairo Quintana decidió colaborar a fondo con Pericas cuando pasaron por Mieres con 50 segundos sobre los perseguidores, el poleso Samuel Fernández García, el más sacrificado, apoyado por Juaristi, y con el joven Pescador aprovechándose de ir de vigilante de maniobras para su paisano Nairo. A falta de 10 kilómetros empezó la corta y dura subida de Carabanzo y ahí Quintana sacó toda la dinamita de sus reservas para acelerar a fondo. Y el plan salió a la perfección porque a Pericas se le aflojaron las piernas para ir distanciándose. En la cima, Quintana ya le sacaba 24 segundos, lo que le aseguraba el triunfo de etapa y el liderato si bajaba bien. Por detrás Pescador había atacado y dejado atrás a Juaristi y más lejos al asturiano Samuel Fernández García.

Quintana se viste de líder en Pola de Lena

Al final, en la meta de Pola de Lena, Nairo Quintana alzaba los brazos por tan rejuvenecedor triunfo con 26 segundos sobre Pericas, 1-21 respecto a Pescador y Juaristi y 1-45 con el poleso. Luego iba llegando un rosario de ciclistas mermados de fuerzas por la gran batalla. En la general, Nairo Quintana aventaja en 31 segundos a Pericas, en 1-23 a Samuel Fernández García, en 1-27 a su compañero Pescador; seguido de Juaristi a 1-34, Cadena a 2-57 y a más de 4 minutos Lastra, Díaz Gallego, Chumil y Smith.

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En cuanto a los otros asturianos en la etapa también brilló Sinuhé Fernández cediendo 4-16, Pelayo Sánchez va cogiendo rodaje, aunque cedió 13-12 como el amateur Pelayo Alonso. Y a 19 minutos llegaron Samuel Fernández Heres y Edu Pérez-Landaluce, que se mantiene al frente de las metas volantes. No pudo acabar Hugo de la Calle porque la caída del día anterior bajando de Gamoneo le dejó muy mermado de fuerzas por tantas heridas.