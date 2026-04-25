Pablo Carreño pierde ante Davidovich y se despide del Mutua Madrid Open: “No ha jugado un buen tenis”
El tenista gijonés cae en segunda ronda ante el malagueño, que admitió haber tenido muchas facilidades durante el encuentro
Pablo Carreño se despidió del Mutua Madrid Open esta mañana. El tenista gijonés se medía por primera vez en su carrera al también español Alejandro Davidovich, quien se impuso con comodidad por un doble 6-3 y 6-3 en apenas 67 minutos. “Pablo no ha jugado un buen tenis hoy, me ha dado muchas oportunidades...", confesó el malagueño al término del encuentro.
En la pista Arantxa Sánchez, ambos abrían la jornada del sábado. Carreño lo hacía con la confianza de haber conseguido su primera victoria en Madrid tras 10 años, mientras que Davidovich, quien debutaba en el torneo y en el circuito de tierra batida, regresaba a las pistas tras un mes sin competir por una lesión abdominal. Sin embargo, el malagueño -número 24 del mundo- dejó claro desde el inicio que esos problemas habían quedado atrás.
Davidovich dominó el juego por completo y ganó el 83% de los puntos jugados con primeros servicios, despachando por la vía rápida a un Carreño que ha vuelto a demostrar que la tierra batida de Madrid no es lo suyo (solo dos triunfos en toda su carrera). Davidovich se medirá el lunes en la tercera ronda con el vencedor del duelo entre Jaume Munar y Casper Ruud. En caso de ganar el primero, habría un español garantizado en los octavos de final del Masters 1.000.
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