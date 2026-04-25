La selección española femenina jugará en Oviedo con Iyana al frente

La selección española femenina de baloncesto jugará en Oviedo para iniciar su camino hacia el Eurobasket de 2027, en un encuentro que tendrá un marcado protagonismo asturiano con la presencia de Iyana Martín, recientemente nombrada MVP nacional de la Liga Femenina y elegida, además, en el quinteto ideal de la competición.

Será la séptima ocasión en la que la selección femenina juegue en Oviedo y el combinado dirigido por Miguel Méndez se enfrentará a República Checa el próximo 11 de noviembre en el Palacio de los Deportes de Oviedo, en el primer partido de la fase de clasificación.

La figura de Iyana Martín acapara gran parte de la atención en la previa. La jugadora asturiana llega en el mejor momento de su carrera tras firmar una temporada sobresaliente que le ha valido el reconocimiento como MVP nacional de la Liga Femenina y entrar en el draft de la WNBA.

El partido ante República Checa será el primero de los tres compromisos de la ventana de noviembre, que continuará con los duelos ante Bulgaria (14 de noviembre) y Croacia (17 de noviembre), dentro del Grupo J de la segunda ronda clasificatoria. Solo las dos mejores selecciones accederán al Eurobasket 2027, que se celebrará en Lituania, Bélgica, Finlandia y Suecia.

La presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, destacó la importancia del evento y el papel de la afición: "Oviedo va a arropar a #LaFamilia y va a vibrar con el baloncesto femenino y con una asturiana orgullosa de serlo como Iyana Martín".

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Por su parte, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, aseguró que "nuestra ciudad se volcará con el equipo y lo llevará en volandas hacia la victoria".