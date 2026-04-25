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El Telecable se impone en el derbi asturiano

Las de Natasha Lee ganan al CP Mieres con Nuria Almeida como máxima goleadora

Nuria Almeida, durante un partido ante el Coruña. | JUAN PLAZA

Nuria Almeida, durante un partido ante el Coruña. | JUAN PLAZA

n. L

Gijón

El Telecable H.C. resolvió con una cómoda victoria el derbi asturiano de la OK Liga femenina ante el C.P. Mieres, al que superó por 11-0 en Mata Jove. El conjunto gijonés impuso su superioridad desde el inicio y se adelantó en el primer minuto con un gol de Nuria Almeida. Marta Piquero, Laia Juan y Ana Catarina ampliaron pronto la renta, mientras el Mieres, pese a pasar a defensa zonal, no pudo frenar el ataque local. Tras el descanso, el Telecable mantuvo el control. Almeida volvió a marcar en una actuación destacada y Ainara Anido y Angy Fernández cerraron la goleada. Pase lo que pase el equipo gijonés acabará la Liga tercero y jugará el play-off ante el Fraga.

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