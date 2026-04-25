El Telecable se impone en el derbi asturiano

El Telecable H.C. resolvió con una cómoda victoria el derbi asturiano de la OK Liga femenina ante el C.P. Mieres, al que superó por 11-0 en Mata Jove. El conjunto gijonés impuso su superioridad desde el inicio y se adelantó en el primer minuto con un gol de Nuria Almeida. Marta Piquero, Laia Juan y Ana Catarina ampliaron pronto la renta, mientras el Mieres, pese a pasar a defensa zonal, no pudo frenar el ataque local. Tras el descanso, el Telecable mantuvo el control. Almeida volvió a marcar en una actuación destacada y Ainara Anido y Angy Fernández cerraron la goleada. Pase lo que pase el equipo gijonés acabará la Liga tercero y jugará el play-off ante el Fraga.