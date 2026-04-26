El clicista asturiano Nairo Quintana, tras ganar la Vueltina por tercera vez: "Siempre llevaré a Asturias en el corazón"

Nairo Quintana se llevó la general de la Vuelta Ciclista a Asturias por tercera vez en su carrera, siendo el corredor que más veces la ha ganado en la historia. El colombiano, de 36 años, anunció recientemente que al término de esta temporada cuelga la bicicleta, lo que da un significado especial a esta victoria en una tierra en la que siempre se ha sentido muy bien acogido.

"Seguiré rodando por Asturias con los amigos, no sé si volveré en carrera a pasar por aquí, pero quiero agradecer de manera inmensa por todo el cariño que me han dado en Asturias, por todo el apoyo, por salir a las calles, por siempre animarme. Es una tierra que siempre llevaré en el corazón", añadió el ganador de Giro y Vuelta a España, en declaraciones recogidas por la TPA.

Nairo, una leyenda en su país, como se pudo comprobar en la meta de Oviedo, donde decenas de compatriotas corearon su nombre, se mostró muy emocionado por su victoria: "Ha sido espectacular, hemos trabajado bien como equipo, hemos controlado bien la carrera, hoy (por ayer) sabíamos que el UAE traía intenciones" de desbancarle.

Por eso quiso agradecer el trabajo de su compañero Diego Pescador, con el que colaboró para que lograra el tercer puesto y subirse al podio de la general en Oviedo: "Quería agradecer el trabajo de equipo que ha hecho Diego Pescador y echarle una mano para subir al podio, se nos ha enredado un poco al final, pero lo controlamos bien y pudimos subirlo al podio también".

Emoción, agradecimientos y despedida de una leyenda

También tuvo unas palabras para el ciclista asturiano Pelayo Sánchez Mayo, que regresaba en la Vuelta a Asturias tras un año de lesión y realizó un gran trabajo en El Padrún en su favor: "Ha venido de una época complicada de lesiones, una época mala, y verlo hoy (por ayer) cómo anduvo, cómo ha hecho el trabajo; estaba motivado en su tierra y para nosotros fue genial".

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Nairo Quintana, exultante tras la victoria, quiso hasta tener unas palabras con la televisión, que ha vuelto a retransmitir la carrera en esta edición: "Gracias a todos, a la televisión también, que hace un trabajo especial para transmitir todo esto que hacemos los ciclistas para emocionar a todos los aficionados".