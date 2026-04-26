La contracrónica de la Vuelta Ciclista a Asturias: Doctores sin clientes

El doctor Santiago Fernández Zubizarreta lleva cuatro décadas cuidando la salud de todos los integrantes de la caravana ciclista de La Vuelta Ciclista Asturias.

Este médico ovetense, conocido por haber salvado la vida de Alberto Contador en la edición de 2004, tras abrirle una vía aérea después de su sufrir un ataque epiléptico, lidera el equipo sanitario que acompaña la caravana ciclista y que está integrado por una docena de profesionales repartidos en seis vehículos.

Los dos doctores son acompañados por una UVI móvil, dos ambulancias con soporte vital básico, seis técnicos sanitarios en emergencias, una enfermera y los integrantes del control de dopaje, liderados por otro médico.

A Zubizarreta, que recibió la insignia de oro de la Vueltina en 2023, le ofrecieron en su día participar en otras competiciones ciclistas, pero indica que "no podía compaginarlo con mi trabajo en el Ayuntamiento de Oviedo ya que estoy comprometido con la Vuelta Asturias desde 1987".

Tras salir de Figueras en el vehículo médico conducido por el exciclista José Cabedo, manifiesta que "en las dos etapas anteriores hemos tenido muy poco trabajo ya que solo ha habido dos caídas leves sin mayores incidencias".

"Cuando llueve, tenemos más trabajo. Ahora hay algunos equipos que traen médico propio, pero en carrera solo podemos intervenir nosotros", afirma. Además de su intervención con Alberto Contador, recuerda con especial tristeza el fallecimiento del italiano Alessio Galletti a consecuencia de un infarto cuando ascendía La Manzaneda en la Subida al Naranco de 2005.

Zubizarreta señala que "las dolencias más comunes por las que intervenimos en competición suelen ser gastroenteritis, dolores e inflamaciones y el medicamento más consumido los antiinflamatorios".

A las 14 horas, cuando estamos a la altura de Trelles, en el concejo de Coaña, tiene lugar la primera incidencia de la etapa. Sebastián Castro, corredor del Movistar, sufre una caída y Zubizarreta indica por la emisora interna de radio a Francisco Heredia "Cuco", el otro doctor que viaja en el segundo vehículo médico, que se detenga para echarle un vistazo. "En principio, solo chapa y pintura, el corredor ya está adelantando a los coches para incorporarse al pelotón", le responde Cuco. Además de comunicarse con su equipo médico, el coche de Zubizarreta también porta las emisoras de Radio Vuelta y de la organización. Atravesamos Boal y subimos el Alto de La Bobia sin ninguna incidencia mayor excepto que se comienzan a descolgar varios ciclistas del pelotón.

Zubizarreta informa por la emisora a Cuco que "quedan por detrás 25 corredores y Radio Vuelta acaba de indicar que el descenso es peligroso, con niebla y que se guarden las distancias de seguridad".

Llegamos a La Garganta sin incidencias, aparece el sol y giramos a la izquierda hacía Villanueva. Todos los vecinos graban con sus móviles el paso de la caravana ciclista y giramos a la derecha hacía San Martín. Y de allí, a Santalla para atravesar los tres concejos de los Oscos. Al pasar por Casa Rodil, en As Poceiras, se cumple la tercera hora de carrera a una media de 36,2 kilómetros/hora.

"Desde los coches de equipo está prohibido darles a los corredores ningún tipo de medicación, aunque estuviese el propio médico del equipo", resalta Zubizarreta. El maletín que lleva a mano está repleto de analgésicos, antiinflamatorios, colirios, antiácidos, vaselina, antihistamínicos para alergias y resfriados, gasas y suero para limpiar heridas. Sin embargo, el maletero del vehículo está lleno con un desfibrilador, una botella de oxígeno, un ventilador manual, varios tubos para la faringe y un sencillo equipo de rescate en el que destaca una cuerda por si algún corredor cayese por un precipicio.

En el descenso de Taramundi a San Tirso de Abres, a las 17 horas, saltan las alarmas cuando Mónica Guajardo, la voz de Radio Vuelta, informa de una aparatosa caída, en cabeza de carrera, de Carlos García Pierna, que marchaba escapado. Curiosamente, se reincorpora a la carrera sin problema, aunque después sería superado por el mexicano Edgar Cadena, ganador de la etapa en Vegadeo.

Al llegar a meta, los servicios médicos se acercan a Carlos García Pierna para interesarse por su estado y señala que se encuentra bien. Sin embargo, son requeridos para atender en los bajos del Ayuntamiento de Vegadeo al juez árbitro Cesáreo Cervera, quien sufrió una caída en su moto cuando, curiosamente, informaba del desplome de García Pierna. El comisario valenciano fue atendido de un viejo y leve esguince de tobillo por el doctor gijonés Francisco Heredia "Cuco".

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En resumen, el equipo médico de la carrera, afortunadamente, apenas tuvo clientela ayer.