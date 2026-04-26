La crónica de José Enrique Cima de la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a Asturias: Victoria de raza de Cadena

Nairo Quintana defendió sin problemas su liderato en la Vueltina, arropado por su equipo Movistar, en una durísima etapa con final en Vegadeo, con más de 3.500 metros de desnivel, en la que se impuso en solitario, con mucha bravura, el mexicano Edgar Cadena. Hoy la Vuelta a Asturias finaliza con la etapa Lugones-Oviedo, de 152 kilómetros, con un desenlace similar al de hace años en El Naranco, aunque sin la mítica montaña ovetense.

La tercera etapa de la Vueltina, marcada por la dureza de su recorrido y por los excepcionales paisajes del Occidente del Principado, respondió a las expectativas en los 165 kilómetros entre Figueras y Vegadeo. Al principio hubo numerosos ataques y mucho control, hasta que, pasado Navia y en la subida al embalse de Arbón, en el kilómetro 30, se formó la escapada del día. La integraron Gimeno (Kern Pharma), Leitao (Caja Rural), Alustiza (Euskaltel), Carlos García Pierna (Burgos BH), Heidemann (Rembe), Walls (Stork) y el asturiano Edu Pérez Landaluce (Obidos), que quería conservar el liderato de las metas volantes.

Camino de Boal, los fugados abrieron rápidamente una ventaja de 2:52, aunque el Movistar buscó tenerlos siempre bajo control para no poner en peligro el liderato de Nairo Quintana. Por eso no permitió que la diferencia superara los tres minutos. El más peligroso de la fuga era Carlos García Pierna, que en la general acumulaba un retraso de 6:04.

En las subidas a Penouta y La Bobia, con Heidemann en cabeza, sopló viento de costado, lo que obligó al pelotón a rodar en fila india, con el Movistar tirando fuerte. La renta de la escapada se redujo mucho camino de Villanueva de Oscos, hasta quedarse en apenas 1:12. Parecía que la aventura iba a terminar, pero el pelotón jugó al gato y al ratón: tenía la fuga controlada, pero no quiso anularla todavía.

Una vez pasada la meta volante de Santa Eulalia de Oscos, y ya en la subida a Orouso, García Pierna, Alustiza y Gimeno se marcharon en cabeza de carrera. Pasaron por ese orden por el alto, con el pelotón, tirado por el Movistar, a 1:12.

Carlos García Pierna se lanzó en solitario con mucha fuerza e ilusión a falta de 40 kilómetros para la meta. Rodaba muy bien el corredor del Burgos BH, pero el grupo principal se le acercó a 25 kilómetros del final, justo cuando arrancó con una potente pedalada Edgar Cadena, que alcanzó y rebasó a García Pierna. El mexicano volaba y abrió una ventaja de 25 segundos, mientras el UAE tiraba por detrás y el Movistar decidió no privarle del triunfo, ya con el maillot de líder de Nairo Quintana bajo control.

El mexicano, de 25 años y reciente sexto clasificado en el Circuito de las Ardenas, disfrutó camino de la victoria, más aún al comprobar que en el grupo de favoritos, reducido a una veintena de corredores, no había entendimiento en la persecución. Así triunfó a lo grande Edgar Cadena, con 26 segundos sobre los perseguidores, encabezados por Baroncini, Zemke y Muñoz. Entre ellos estaban también los principales nombres de la general, que no sufrió cambios relevantes tras las montañas del Occidente.

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En cuanto a los asturianos, Samuel Fernández García volvió a mostrarse brillante e incluso intentó perseguir al triunfador Cadena, pero Nairo Quintana salió a anular su movimiento. También Sinuhé Fernández estuvo en el grupo principal. Pelayo Sánchez llegó a 11:44, después de tirar hasta reventar para su líder, Quintana. Pérez Landaluce cumplió al entrar en la fuga para seguir al frente de la clasificación de las metas volantes, aunque con menor margen, y cedió 19:57 en meta. El mismo tiempo perdieron Samuel Fernández Heres y el amateur Pelayo Alonso.