Edgar Cadena, revelación de la Vuelta Ciclista a Asturias y ganador de las dos últimas etapas: "Una oportunidad para mí en un equipo de World Tour sería grandiosa"
Samuel Fernández García: "Es una pena perder otra vez el podio el último día, pero volveré con más fuerzas y con más ganas"
Edgar Cadena (Team Storck-MRW Bau) ha sido, con Nairo Quintana, el gran protagonista de esta edición de la Vuelta a Asturias. El mexicano hizo toda una demostración de fuerza para llevarse las dos últimas etapas: "Estos últimos meses he estado trabajando duro en casa, los resultados se ven aquí, he tenido buenas sensaciones, buenas piernas, hay que aprovechar las oportunidades".
Cadena lo intentó hasta en tres ocasiones en la subida a Manzaneda antes de soltar a sus rivales: "No tenía nada que perder, estaba lejos de los hombres de la general, quería seguir intentándolo, ver hasta dónde llegaba mi cuerpo, salió y pude lograr este triunfo". El ciclista mexicano espera que su rendimiento en la Vueltina le lleve a tener alguna oportunidad en algún equipo de la máxima categoría: "Espero que se me abran las puertas del World Tour, creo que soy un corredor que tengo mucho por demostrar y una oportunidad para mí sería grandiosa".
Samuel Fernández: “Volveré más fuerte”
El lado opuesto fue el del asturiano Samuel Fernández García (Caja Rural-Seguros RGA), otro de los grandes protagonistas de la carrera, al que ayer se le escapó el tercer escalón del podio: "Lo di todo, tuve un día bastante malo, en Manzaneda iba muerto; es lo que hay, cuando se da todo no se puede hacer otra cosa, lo que dependía de mí lo hice pero es una pena que me hayan quitado otra vez del podio el último día. Volveré más fuerte", añadió.
El sierense reconoció que fue "una pena lo que pasó": "Es tiempo de descansar, asimilar lo sucedido y volver con más fuerzas y con más ganas el año que viene". El asturiano tuvo la ayuda de su compañero Jan Castellón: "En la subida me ayudó en todo momento, pero cuando uno no puede más es imposible".
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