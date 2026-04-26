Egar Cadena vuelve a ganar y Nairo Quintana se lleva su tercera Vuelta Ciclista a Asturias

El mexicano Edgar Cadena (Team Storck - MRW Bau) volvió a sorprender a todos con un espectacular ataque en la subida a La Manzaneda que le sirvió para llevarse la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a Asturias, repitiendo triunfo después de ganar el sábado la tercera. Nairo Quintana se llevó la victoria en la general, su tercera Vueltina, siendo el corredor que más veces se ha impuesto en la ronda del Principado en todas sus ediciones. El podio lo completaron el joven catalán Adriá Pericas (UAE Team Emirates) y Diego Pescador, del mismo equipo, el Movistar Team, que Nairo.

El que no pudo conservar el tercer puesto de la general con el que llegó a esta etapa fue el asturiano Samuel Fernández García, del Caja Rural Seguros RGA, que no pudo aguantar el ritmo de los primeros en Manzaneda y acabó cediendo hasta la quinta posición de la general. Fue una etapa dura, protagonizada por una escapada que le sirvió al ovetense Edu Pérez-Landaluce para ganar el maillot de las Metas Volantes patrocinado por LA NUEVA ESPAÑA. El pelotón sólo echó abajo esa fuga cuando se comenzó a subir el primero de los puertos puntuables de la jornada, El Padrún. A partir de ahí, Cadena para la etapa y Nairo para la general cumplieron con sus objetivos.

La subida al Padrún dejó poca batalla y mucho control entre los favoritos. Y es que había mucha gente jugándose su posición por pocos segundos, lo que minimizó los ataques. De hecho, el que rompió la carrera fue Cadena en La Manzaneda, cuando, tras varios intentos, dio un golpe definitivo a la etapa cuando quedaban aún dos kilómetros para coronar. Nairo lo intentó pero no pudo seguir al mexicano y decidió guardar fuerzas en previsión de un probable ataque posterior de Pericas, su principal rival en la general.

Cadena remata otra exhibición y Samuel Fernández acaba quinto

El control entre los primeros sirvió a Cadena para coger una renta que, gracias al gran estado de forma que ha demostrado a lo largo de esta Vueltina, le valió para plantarse solo en la línea de meta de Oviedo. Pericas, por su parte, lo intentó en las últimas rampas de Manzaneda, llegando a sacar algunos metros a Quintana, que reguló bien para volver a ponerse a la par del joven ciclista del UAE.

Noticias relacionadas

El que empezó a sufrir más de la cuenta fue el asturiano Samuel Fernández García, que se quedó por detrás de Juaristi (Euskaltel Euskadi) y Pescador. A pesar de la lucha del sierense, los dos acabaron superándolo en la general y se tuvo que conformar con la quinta plaza de la general, la misma que obtuvo en la pasada edición. Gran rendimiento el del asturiano, que fue el gran animador en las dos primeras etapas y demostró ser un ciclista valiente y con un futuro muy prometedor.