Fernando Canellada y Jessica López, ganadores incontestables del Cross "Villa de Gijon"
El atleta del Oriente y la deportista del Ciudad de Lugones se imponen en la cuadragésima sexta edición de la prueba, que agotó los 1.200 dorsales disponibles
Fernando Canellada, del Oriente Atletismo, y Jessica López, del Ciudad de Lugones, se proclamaron vencedores de la 46ª edición del Cross "Villa de Gijón", que tuvo como salida y meta el velódromo de Las Mestas y que agotó sus 1.200 dorsales en la prueba grande, un recorrido por las calles de Gijón de 12 kilómetros.
En la categoría masculina, el dominio fue claro de Fernando Canellada, que se escapó en los primeros kilómetros tras un comienzo fulgurante de Pablo Alonso. Tras Canellada se situó Rodrigo Rodríguez, del Triatlón Gijón, pero superado el ecuador del cross este se vio superado por un veterano en forma como el independiente Daniel Bayón. El atleta del Oriente cruzó primero la línea de meta con un tiempo de 39 minutos y 11 segundos, por los 39 y 38 de Bayón y los 39 y 50 de Rodrigo Rodríguez. Pablo Alonso Villa, del Piloña, fue finalmente cuarto, marcando 40 minutos y 12 segundos, y Miguel Ángel Urrutia, del Piélagos, quedó quinto con un tiempo de 40 minutos y 32 segundos.
A la conclusión, Canellada reconocía que "no sabía quiénes iban a estar aquí, pero han salido bastante rápido todos. Tiré desde el principio porque para mí es mejor que al final y me quedé solo como en el kilómetro tres o cuatro, aunque como no sabía si venían cerca o no, no me fiaba nada". Hacía mucho tiempo que el atleta del Oriente no participaba en el Villa de Gijón, "lo hice cuando era junior", pero "no recordaba tanta cuesta. En alguna pensaba que no llegaba".
Jessica López, mierense del Ciudad de Lugones, fue la primera mujer en cruzar la meta, con un tiempo de 44 minutos y 15 segundos. Le siguieron Cristina Rozas, del Running Aguilar, que hizo 45 minutos y 18 segundos, y Nadine López, del Universidad de Oviedo, que acabó en 46 minutos y 34 segundos. La avilesina Completaron los cinco primeros puestos la avilesina Carmen Mantilla, independiente, con un tiempo de 47 y 17, y Laura Álvarez, del Piélagos, que hizo 47 y 26. Alegría reflejaba el rostro de la campeona, que había logrado imponerse en el mismo escenario tres años después. "Salí con un compañero de equipo, Rubén Tuset, e hicimos una carrera muy estable y decididos a aguantar. Con alguien de la familia, como quien dice, se lleva mejor. Estoy muy contenta, la carrera es muy guapa y la organización estuvo de diez", resumió la deportista del Ciudad de Lugones.
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