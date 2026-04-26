Flamante campeón, play-off confirmado y lucha feroz por la salvación: así fue la jornada 32 en el grupo asturiano de Tercera Federación

El Llanera acaparó los focos este fin de semana en el fútbol asturiano por su histórico ascenso a Segunda Federación, pero la jornada 32 del grupo 2 de Tercera Federación dio para mucho más. Tras los resultados de este domingo ya se conocen los cuatro equipos que disputarán la promoción a partir de las próximas semanas. Covadonga, Sporting Atlético y Caudal ya estaban confirmados, pero a ellos se les suma el Mosconia que, pese a su derrota, ya deja atrás a sus adversarios. Más emocionante está la zona baja, donde tras la victoria del Industrial ante el Ceares en el derbi, hay numerosos equipos implicados en la pelea por la salvación. Este es el resumen de la jornada:

Un superior Praviano se impone al Mosconia con gol de Luis Nuño

PRAVIANO 1-0 MOSCONIA Praviano: Ali (2), Oriol (2), Iza (2), Nuño (3), Juan (2), Fer Villar (2), Beberide (2), Argüelles (2), Gayol (2), Pastur (2) y Cipleu (2). Cambios: Dani Lara (2) por Cipleu, min. 64. Tomás (2) por Iza, min. 64. Del Oso (2) por Argüelles, min. 79. Bertín (2) por Gayol, min. 79. Marqueta (s.c.) por Tomás, min. 89. Mosconia: Egboh (2), Gonzalo (2), Berlanga (2), Espina (2), Brito (2), Palacio (2), Ares (2), Maxim (2), Perera (2), Leiza 2) y Campomanes (2). Cambios: Fagir (2) por Perera, min. 65. Alonso (2) por Ares, min. 65. Muñiz (2) por Campomanes, min. 65. Calzón (s.c.) por Espina, min. 79. Llano (s.c) por Muñoz, min. 95. El gol: 1-0, min. 41: Luis Nuño. Árbitro: González Suárez (Avilés). Amonestó al local Luis Nuño y al visitante Brito. Santa Catalina: Unos 500 espectadores.

Nacho Fernández | Pravia

El Praviano se llevó los tres puntos ante el Mosconia tras firmar una actuación muy seria y completa en el campo de Santa Catalina. El conjunto local se impuso por la mínima (1-0), pero dejando sensaciones de superioridad durante buena parte del encuentro.

Los locales fueron creciendo con el paso de los minutos ante un rival que se mostró espeso, sin fluidez en la circulación y con muchas dificultades para enlazar jugadas.

Durante la primera mitad, el dominio territorial fue del Praviano, que acumuló llegadas y mantuvo a raya a un Mosconia que apenas inquietó la portería rival. La insistencia local tuvo su premio en el minuto 41, cuando Luis Nuño culminó una acción ofensiva para firmar el 1-0, resultado con el que se llegó al descanso y que hacía justicia a lo visto sobre el césped.

Tras el paso por vestuarios, el Mosconia intentó dar un paso adelante. Sin embargo, el Praviano mostró una gran solidez defensiva. Los visitantes siguieron atascados, sin encontrar espacios ni generar ocasiones claras de peligro. El tramo final del partido estuvo marcado por los intentos del Mosconia de volcarse sobre el área rival, pero más con corazón que con juego. El Praviano, bien posicionado, supo gestionar su ventaja con oficio ante un rival que, salvo sorpresa mayúscula, jugará play-off.

El Llanera consigue el ansiado ascenso a Segunda Federación

LLANERA 3-0 TITÁNICO Llanera: Javi Benítez (2), Guille Vaamonde (2), Traoré (2), Dominique (2), Mikel Busto (2), Viti (3), Dani González (3), Cris Ebea (2), Mathieu (2), Miguel Estébanez (2) y Romaric (3). Cambios: Pablo Longo (1) por Miguel Estébanez, min. 61. Dani Corgo (1) por Dani González, min. 75. Izan (1) por Cris Ebea, min. 75. Álex Solís (s.c.) por Guille Vaamonde, min. 84. Dani Collado (s.c.) por Dominique, min. 84. Titánico: Pablo (2), Álex García (2), Nico (1), Pablo Flores (1), Mati (2), Jorge Barbón (2), Jairo Vidal (1), Pablo Fernán (1), Sergio Carcedo (2), Ian Rodríguez (1) y Samu Armayor (2). Cambios: Eloy Ordóñez (1) por Carcedo, min. 60. Lele Ordiz (1) por Pablo Fernán, min. 60. Maki (s.c.) por Mati, min. 81. Iker (s.c) por Ian Rodríguez, min. 81. Goles: 1-0, min. 31: Cris Ebea. 2-0, min. 47: Romaric. 3-0, min. 82: Romaric, de penalti. Árbitro: Iván Bastián Sanjuan (Gijón). Expulsó al visitante Samu Armayor por doble amarilla (min.58). Amonestó al local Dominique y al visitante Pablo Fernán. Pepe Quimarán: Unos 650 espectadores.

Dani Ruiz | Posada de Llanera

El Llanera consiguió el ansiado ascenso a Segunda Federación tras golear al Titánico (3-0), colista de la categoría y ya descendido desde hace varias semanas. El equipo de Chuchi Collado, que solo necesitaba dos puntos para certificar matemáticamente el salto, resolvió con autoridad y regresó a Segunda un año después.

El inicio fue más igualado de lo esperado. Dani González rozó el gol para los locales, pero el Titánico respondió con una falta de Álex García, bien despejada por Javi Benítez, y un mano a mano que Armayor envió fuera. A la media hora, Cris Ebea abrió el marcador tras recibir al espacio y definir por abajo.

El gol activó al Llanera, que amplió la ventaja al inicio de la segunda parte con un tanto de Romaric, tras un gran pase de Dani González. La expulsión de Armayor terminó de allanar el camino. En el minuto 82, Romaric transformó un penalti y cerró una fiesta de ascenso histórica.

El Cova le endosa una ‘manita’ al Sporting Atlético

COVADONGA 5-0 SPORTING ATLÉTICO Covadonga: Álvaro San Martín (1); David Ruiz (2), Aitor Helena (1), Sergio Madrigal (2), Miguel González (2), Emilio Morilla (3), Xurde (2), Nino (2), Pablo Tineo (2), Álex Arias (2) y Vicente (2). Cambios: Bauti (1) por Xurde, min. 46; Pablo Secades (1) por Álex Arias, min. 61; Adrián Trabanco (1) por Pablo Tineo, min. 61; Guille Thompson (1) por Aitor Helena, min. 61; y Sergio Arias (1) por David Ruiz, min. 67. Sporting Atlético: Mario Ordóñez (1); Iker Martínez (1), Pierre Mbemba (1), Adrián Sancho (1), Álex Diego (1), Marcos Suárez (1), Bruno Rubio (1), Joshua (1), Loki (1), Cris Ferreres (1) y Mario Bustos (1). Cambios: Aarón (1) por Pierre Mbemba, min. 38; Daniel Paul (1) por Joshua, min. 66; Álex Cárdenas (1) por Cris Ferreres, min. 66; Pablo Sánchez (1) por Bruno Rubio, min. 67; y Meaurio (1) por Loki, min. 76. Goles: 1-0, min. 23: Adrián Sancho, en propia puerta. 2-0, min. 37: Álex Arias, de penalti. 3-0, min. 39: Vicente. 4-0, min. 41: Nino. 5-0, min. 80: Emilio Morilla. Árbitro: Agoultin Boumater (Oviedo). Amonestó a los locales Xurde y David Ruiz, y a los visitantes Loki, Bruno Rubio y Adrián Sancho. Estadio Álvarez Rabanal: 200 espectadores. Saque de honor de Enzo y Martín, campeones de España sub-10.

A. Arango | Oviedo

El Covadonga goleó al Sporting Atlético en un partido en el que el conjunto rojiblanco compitió durante los primeros veinte minutos e incluso reclamó un posible penalti por un derribo a Bruno Rubio en el área local que el colegiado no señaló.

El encuentro empezó a torcerse para el Sporting Atlético en el minuto 23, cuando un despeje de Adrián Sancho acabó en gol en propia puerta. En el minuto 37, el árbitro señaló penalti en una acción cometida por el equipo visitante mientras Pierre Mbemba estaba siendo atendido en la banda. Álex Arias transformó la pena máxima y, dos minutos después, una buena combinación entre Emilio Morilla y Xurde terminó con el balón en Vicente, que batió a Mario Ordóñez con tranquilidad.

Antes del descanso, Emilio Morilla, el jugador más destacado del Covadonga, volvió a recuperar un balón y asistió a Nino, que hizo el 4-0. Tras la reanudación, el Cova mantuvo el control del esférico, con la mente ya puesta en el play-off, y el carrusel de cambios dio paso a una segunda parte con menos ritmo.

El Sporting Atlético apenas tuvo opciones de disparar a portería y no logró reaccionar. En el minuto 80, Emilio Morilla cerró la goleada con un tiro ajustado al palo derecho.

La próxima jornada, unificada a las 17 horas, dejará al Sporting Atlético recibiendo al San Martín, mientras que el Covadonga visitará al Llanes. El Sporting Atlético perdió la tercera plaza, aunque sigue en puestos de play-off, y deberá pelear con el Caudal por acabar tercero o cuarto.

El Llanes se impone por la mínima en el Muro de Zaro

AVILÉS STADIUM 0-1 LLANES Avilés Stadium: Chechu Grana (2), Chechu Suárez (1), Sergio González (2), Néstor Bustelo (1), Danny (1), Óscar Arruñada (1), Josín Remuñán (2), Bryan (1), Guardado (2), Borja López (1) y Pablo Bango (2). Cambios: David Heres (2) por Borja López, min. 46. Pelayo Cuesta (2) por Chechu Suárez, min. 46. Mario López (2) por Néstor Bustelo, min. 46. Edu Guerra (1) por Danny, min. 78. Manu Rojo (1) por Pablo Bango, min. 82. Llanes: Moi (2), Pablo Álvarez (2), Iván (3), Bamba (1), Richi (1), Arturín (2), Álvaro (1), Gonzalo Canal (2), Ferreira (2), Pablo Maya (2) y Borja Llaca (2). Cambios: Ivanchu (2) por Arturín, min. 73. Javier Huerta (1) por Álvaro, min. 82. El gol: 0-1, min. 11: Iván. Árbitro: Blanco Rodríguez (Oviedo). Amonestó a los locales Sergio González y Borja López, y a los visitantes Richi y Borja Llaca. Muro de Zaro: unos 140 espectadores.

José Ignacio | Avilés

El Llanes se llevó los tres puntos ante un Avilés Stadium que desaprovechó la oportunidad de distanciarse de la zona baja. El único tanto llegaría pronto, en una jugada en la que Iván remató sin oposición en el segundo palo para aventajar a los suyos. Los locales mejoraron tras el descanso con un triple cambio, dominaron y dispusieron de varias buenas ocasiones, pero sin acierto para poner la igualada.

L’Entregu dice adiós al play-off en El Florán

SAN MARTÍN 1-0 L’ENTREGU San Martín: Adrián (1), Secades (2), Sergio Camblor (2), Javi Revuelta (2), Jota (2), Baragaño (2), Ferrari (2), Álvaro Tena (2), Felipe Cigales (2), Aitor (2) y Diego (2). Cambios: Yago (1) por Felipe Cigales, min. 68. Biforcos (1) por Ferrari, min. 68. Mateo (1) por Diego, min. 77. Marco (1) por Baragaño, min. 77. Jairo (1) por Jota, min. 77. L’Entregu: Gonzalo (1), Figar (1), Cristian (1), Mateo (1), Kike (1), Meana (1), Berto Arias (1), Pereira (1), Leyder (1), Mario Canal (1) y Avanzinni (1). Cambios: César (1) por Mario Canal, min. 60. Javi Gutiérrez (1) por Mateo, min. 77. El gol: 1-0, min. 50: Ferrari. Árbitro: Rodríguez Montes (Nalón). Expulsó por doble amarilla a los visitantes Meana (26’) y por roja directa a Cristian (93’). Amonestó a los locales Ferrari y Aitor, y a los visitantes Gonzalo y Avanzinni. El Florán: unos 300 espectadores.

Luis A. Martín | Sotrondio

El San Martín se llevó los tres puntos en el derbi local ante L’Entregu gracias al solitario tanto de Ferrari al inicio de la segunda parte. Un resultado que aclara las cosas en la zona noble de la tabla y que deja al equipo de Lucho Valera sin posibilidad de alcanzar al Mosconia. La temprana expulsión de Meana por doble amarilla fue clave en el desenlace de un partido cerrado y de pocas ocasiones en el que los locales supieron jugarlo mejor.

El Indus remonta y se lleva el derbi gijonés

GIJÓN INDUSTRIAL 1-2 CEARES Gijón Industrial: Raúl (1), Luciano (2), Landry (2), Gonzalo (1), Chery (2), Borja Prieto (3), Rueda (2), Saúl (2), Illán (1), Igor (1) y Saha (1). Cambios: Quintín (1) por Igor, min. 74. Héctor (s.c.) por Saúl, min. 85. Ceares: Rodri (1), Héctor (1), Rafa Felgueroso (2), Matheus (2), Pelayo Muñiz (2), Mateo Nistal (1), Madeira (1), Steven (2), Sandoval (2), Erasmo (1) y Hugo (1). Cambios: Layman (1) por Steven, min. 62. Feito (1) por Mateo Nistal, min. 70. Diego (s.c) por Héctor, min. 84. Pedro (s.c.) por Hugo, min. 84. Goles: 0-1, min. 15: Steven. 1-1, min. 43: Saúl. 2-1, min. 64: Borja Prieto. Árbitro: Peraleda Mateos (Gijón). Amonestó al local Luciano y a los visitantes Steven, Hugo, Héctor y Rafa Felgueroso. Santa Cruz: Unos 300 espectadores.

Mon Cano | Gijón

El Gijón Industrial logró una remontada trascendental en el derbi gijonés ante el Ceares y sigue vivo en la pelea por la permanencia. Los tantos de Saúl y Borja Prieto sirvieron a los fabriles para neutralizar el inicial de Steven y para recortar puntos a numerosos rivales directos.

El encuentro arrancó con mucho ritmo y con un Ceares que no se jugaba nada llevando la batuta. Los visitantes avisaron en un par de acercamientos y a la tercera llegaría el gol. Tras una acción por la derecha, Madeira dio un pase atrás y Steven fusiló a Raúl para colocar el 0-1 a los 15 minutos. Siguió siendo muy superior el Ceares, pero el Industrial aprovechó una de sus escasas oportunidades para poner la igualada antes del descanso. En el 43’, tras una acción de Igor y un fallo en la marca, Saúl se quedó solo y puso el balón en la escuadra.

En la segunda mitad, el Industrial salió más agresivo sabiendo que sus rivales en la tabla estaban perdiendo y pronto encontró el premio. Superada la hora de juego, Saúl colgó el balón al área y Borja Prieto, con un gran cabezazo, envió la pelota al fondo de la red para confirmar una remontada vital. A partir de ahí, el partido se volvió loco, el Ceares pudo empatar, pero el meta Raúl lo evitó con una buena intervención. En los últimos minutos, el conjunto fabril resistió y supo jugar bien sus cartas para llevarse un triunfo en el derbi gijonés y tres puntos que pueden ser gloria a final de curso.

Lenense y Colunga firman las tablas en un encuentro de locura

LENENSE 3-3 COLUNGA Lenense: Pelayo (2); Yago Delgado (2), Álex Blanco (2), Tall (2), Jorge González (2), Filip (1), Korka (1), Lucas Rodríguez (2), Pablo Sánchez (2), Momo (3) y Vicente Carreño (1). Cambios: Pablo Naredo (2) por Filip, min. 61; Álex Abril (1) por Tall, min. 77; Dani Pérez (s. c.) por Vicente Carreño, min. 88. Colunga: Dani Tesouro (2); Santi Cabrera (2), Nacho Antuña (2), Rodri (2), Diego Blanco (2), Nico (3), Guilla Alonso (1), Pero (2), Abraham Ferreres (2), Rubén Mancilla (2) y Rodrigo (3). Cambios: Nelson Cano (2) por Guilla Alonso, min. 46; Abel (1) por Abraham Ferreres, min. 62; Saúl (1) por Nico, min. 70; David Moreno (2) por Rodrigo, min. 70; Juanse (s. c.) por Rubén Mancilla, min. 95. Goles: 0-1, min. 29: Rodrigo. 0-2, min. 47: Abraham Ferreres. 1-2, min. 65: Momo. 1-3, min. 72: David Moreno. 2-3, min. 75: Momo. 3-3, min. 82: Lucas Rodríguez, de penalti. Árbitro: Hernández Cortina (Gijón). Expulsó al fisio local Tomás, con roja directa en el minuto 72, y al visitante Diego Blanco, por doble amarilla en el 93. Amonestó a los locales Korka, Lucas Rodríguez, Álex Abril y Pablo Naredo, y al visitante Rubén Mancilla. El Sotón: 150 espectadores

Dani Ruiz | Pola de Lena

Reparto de puntos entre Lenense y Colunga en un empate que sirve de poco a los locales, que continúan en zona comprometida, mientras que el conjunto colungués afronta las últimas jornadas con la permanencia ya asegurada.

Un tanto de Medori en la recta final pone fin a la gran dinámica del Tuilla

SIERO 1-0 TUILLA Siero: Aitor (1), Donate (2), Robert (1), Nacho (1), Edu Llosa (1), Guille Fano (2), Dani (1), Santullano (1), Carlos Figaredo (1), Sené (1) y Sergio (1). Cambios: Juan (2) por Nacho, min. 46. Gamarra (1) por Carlos Figaredo, min. 46. Riki (2) por Sergio, min. 59. Álex Blanco (1) por Santullano, min. 73. Medori (2) por Sené, min. 80. Tuilla: Guillermo (1), Vallaure (1), Guti (1), Miloud (1), Galo (2), Robert (1), Monasterio (1), Sergio Flores (1), Mundaka (1), Mariscal (1) y Enri (1). Cambios: Diego (1) por Robert, min. 67. Naya (1) por Guti, min. Isra Villoria (1) por Mundaka, min. Kang (s.c.) por Enri, min. 93. El gol: 1-0, min. 85: Medori. Árbitro: Méndez-Navia Fernández (Avilés). Amonestó a los locales Figaredo y Gamarra, y al visitante Enri. El Bayu: unos 500 espectadores

Jaime Río | Siero

El Siero vive un gran momento desde la llegada del nuevo cuerpo técnico, con dos victorias consecutivas. Esta última, ante un crecido Tuilla, que en caso de asaltar El Bayu podría haber salido del descenso -ahora se queda a un punto-. Fue un encuentro muy cerrado, sin ni siquiera disparos a puerta en la primera mitad. Tras el paso por los vestuarios, el Siero dio un paso adelante ante un Tuilla muy diferente al visto semanas atrás. Pese a ello, tampoco hubo ocasiones y los pocos disparos se produjeron desde fuera del área. A falta de cinco minutos para el final, Riki le cede el balón a Medori dentro del área y este remata solo para batir al meta Guillermo. Lo intentaron los visitantes hasta el final, aunque con más corazón que fútbol.

Jairo Cárcaba y Monte encarrilan el triunfo del Caudal en Tabiella

NAVARRO 1-2 CAUDAL Navarro: Mateo (1); Hugo (1), Javi (1), Ofón (1), Castro (2), Albertín (1), Adrián (1), Kiro (2), Álvaro (1), Josín (2) y Manu Ameijide (1). Cambios: Welly (1) por Adrián, min. 65; Raúl (1) por Manu Ameijide, min. 65; Jacobo (s.c.) por Albertín, min. 80; Jandro (s.c.) por Ofón, min. 85; Pape (s.c.) por Kiro, min. 85. Caudal: Álex (1); Trabanco (1), Albuquerque (2), Mario (2), Antuña (1), Monte (2), Cárcaba (2), Acerete (2), Delgado (1), Borja Rodríguez (2) y Oladipupo (2). Cambios: Iván (1) por Monte, min. 71; Agus Porto (1) por Trabanco, min. 71; Kike Fanjul (s.c.) por Antuña, min. 75; Noya (s.c.) por Acerete, min. 86. Goles: 0-1, min. 15: Cárcaba; 0-2, min. 48: Monte; 1-2, min. 66: Raúl. Árbitro: Prado Núñez (Oviedo). Expulsó al segundo entrenador local. Amonestó a los visitantes Trabanco y Oladipupo, y al entrenador Adrián González. Tabiella: 200 espectadores.

Ruiz | Avilés

Partido disputado en Tabiella en el que el Caudal fue superior durante la primera parte, mostrándose muy bien colocado sobre el terreno de juego y ejerciendo una presión alta que le permitió adelantarse en el marcador. Fruto de ese dominio llegaron los dos tantos visitantes, que encarrilaron el encuentro.

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Tras el descanso, el Navarro dio un paso adelante y mejoró sus prestaciones, logrando recortar distancias mediada la segunda mitad. Sin embargo, el Caudal supo gestionar el tiempo del partido y mantener el control para asegurar una victoria trabajada.