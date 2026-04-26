Isabel Barreiro vuelve oro todo lo que toca: también se impone en la Media Maratón de Madrid

Isabel Barreiro muestra en cada prueba que, libre de lesiones, es una atleta muy a tener en cuenta. Su último éxito ha sido en la Maratón de Madrid, en la que corría la distancia de la Media Maratón. Ganó, con un tiempo de 1 hora, 12 minutos y 25 segundos y gran solvencia, mostrando dominio casi desde los primeros compases. Es un refuerzo importante para la deportista asturiana, que tiene marcado en rojo el Campeonato de España de 10.000 metros, en Mahón el 9 de mayo, clasificatorio para el Europeo.

"Me encontré bien, sabía que llegaba en mejor forma que otros años y quería salir un poquito más rápido", señaló tras la carrera la gijonesa, que en un primer momento pensaba apoyarse en las corredoras inscritas en la distancia de maratón: "en teoría ellas iban a ir sobre los 3.20 (por kilómetro) y ese era buen ritmo, pero corrían más lentas y fui con ellas los tres primeros kilómetros, que eran cuesta arriba, pero luego impuse mi propia marcha. Tuve suerte porque hasta el kilómetro 11 o 12 fui acompañada de otros dos chicos, que luego se alejaron".

La ventaja que tenía sobre sus perseguidoras le ayudó a llevar mejor un circuito complicado como el madrileño. "Pude gestionar las cuestas de Madrid y sobre todo disfrutar de los tres últimos kilómetros, donde más gente había", apunta Barreiro, que entró por delante de la danesa Sarah Bruun (1 hora, 18 minutos y 27 segundos) y la también española Marina Taberner (1 hora, 20 minutos y 44 segundos). En la gran fiesta del atletismo de Madrid había 47.000 inscritos y muchísima gente siguiendo la carrera por las calles.

Isabel Barreiro ya es conocida en la capital, ya que el año pasado ya se proclamó vencedora de la Media y hace dos quedó en segunda posición. Un buen rendimiento que complace a su club, el Adidas, que concede importancia a las Running Series de Madrid porque es uno de los patrocinadores. "Esta carrera es una barbaridad, es un montaje espectacular. Para el equipo es importante y es una fecha que siempre tenemos en cuenta", afirma la atleta gijonesa, muy pendiente de su próximo objetivo, el Campeonato de España de 10.000. "Sé que llego en forma, pero este año va a haber muchísimo nivel, va a ser un carrerón y a estar muy emocionante porque somos unas cuantas las que estamos interesadas en ir al Europeo de Birmingham en el 10.000. A ver si nos respeta el viento y entre todas podemos hacer una buena carrera. Yo, por mi parte, voy a intentar el oro", finaliza Barreiro.