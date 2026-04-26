El Lealtad cede en el descuento en su último partido en Les Caleyes
Al equipo maliayo se le escapa la victoria ante el Coruxo, que buscaba asegurar el play-off
J. Lobato
El Lealtad se despidió de la Segunda Federación en Les Caleyes con un empate ante un Coruxo combativo, que lucha por clasificarse para el play-off de ascenso. El conjunto maliayo, ya descendido, plantó cara, se puso dos veces por delante en el marcador y volvió a dejar escapar puntos en el tramo final del descuento, una circunstancia que le ha lastrado durante toda la temporada.
El partido fue muy igualado. El Coruxo llevó algo más el control, pero la sensación de peligro fue incluso mayor en el conjunto local, que hizo daño al contraataque. En la primera parte hubo ocasiones, desbaratadas por ambos porteros. El Lealtad buscó las transiciones y los disparos desde la frontal, con un activo Yerpes, mientras que el Coruxo lo intentó con posesiones largas y centros laterales.
La segunda parte mantuvo el guion. El Lealtad avisó en un contraataque de Yerpes, que recortó en la frontal y disparó al larguero. Prácticamente en la jugada siguiente, el mismo protagonista encontró el palo largo con un tiro que acabó entrando en la portería visitante. La alegría duró poco, porque en menos de diez minutos un centro-chut de Xavi Cidre, aparentemente sin peligro, se coló en la portería local.
El Lealtad reaccionó rápido al empate y dos minutos después volvió a adelantarse tras un centro de Nico Pereira que Jaime empujó a la red. A partir de ahí, el Coruxo, necesitado de puntuar, se volcó al ataque, mientras que el Lealtad se dedicó a defender el resultado sin apenas generar peligro.
El conjunto local se sostuvo gracias a un gran Junquera, que mantuvo el marcador con varias intervenciones, hasta que en el minuto 92, tras un rechace de un córner, Mateo centró al área y Sola remató de cabeza al fondo de la red.
Tras el empate solo hubo una ocasión más, en un disparo de Roque desde la frontal que despejó nuevamente Junquera. El Lealtad cerró así su último partido en casa antes de despedirse de la categoría la próxima semana en Salamanca.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
- Hallan a un matrimonio tiroteado en su cama en Lena: el marido fallece y logran salvar la vida de la mujer
- Adiós a la Zona Baja en emisiones (ZBE) tras la decisión del Tribunal supremo: avala la anulación
- Dificultades económicas y graves problemas de salud: el drama del matrimonio que apareció tiroteado en la cama de su chalé de Columbiello (Lena)
- Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad
- Un autobús al que no llegó y un hombre que la recogió en su coche: el caso de la agresión sexual de Lena centra la investigación en el recorrido de la víctima desde Benavente
- ¡Equí nun cabe más ganao!': Rodrigo Cuevas convierte el arranque de la gira 'La Belleza' en un xiringüelu apoteósico, regado de sidra y lleno de lentejuelas
- Sale un salmón en el Sella... pero acaba decomisado en Cangas de Onís: un campanu inválido