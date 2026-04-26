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La lucha por subir a Tercera, cada vez más apretada: así fue la jornada en Primera Asturfútbol

Cuatro puntos separan a los clasificados entre el segundo y el séptimo puesto

La plantilla del Andés, en el Municipal de Nava. | ANDÉS CF

La plantilla del Andés, en el Municipal de Nava. | ANDÉS CF

A. L.

Oviedo

Los resultados de la jornada en Primera Asturfútbol apretaron aún más la clasificación en los primeros puestos, los que se están jugando el ascenso a Tercera Federación. El líder, el Sporting C, no falló en su duelo contra otro aspirante, el TSK Roces, que baja a la quinta plaza.

El Andés sale también de los puestos de ascenso tras empatar en el campo del Europa de Nava y el Condal pinchó en casa contra un Hispano que fue uno de los gandes beneficiados de la jornada. Otros que salieron beneficiados fueron el Ribadesella, que ganó al Tineo y se mete en zona de ascenso, y el Astur, que derrotó al Universidad y es ahora sexto, a solo tres puntos del tercero, que es el Condal.

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Cuatro puntos separan a los clasificados entre el segundo y el séptimo puesto. El Ribadesella y el Condal están empatados a 56 puntos, con una ventaja de un punto sobre el Andés, dos sobre el Roces, tres sobre el Astur y cuatro sobre el Hispano.

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