La lucha por subir a Tercera, cada vez más apretada: así fue la jornada en Primera Asturfútbol

Los resultados de la jornada en Primera Asturfútbol apretaron aún más la clasificación en los primeros puestos, los que se están jugando el ascenso a Tercera Federación. El líder, el Sporting C, no falló en su duelo contra otro aspirante, el TSK Roces, que baja a la quinta plaza.

El Andés sale también de los puestos de ascenso tras empatar en el campo del Europa de Nava y el Condal pinchó en casa contra un Hispano que fue uno de los gandes beneficiados de la jornada. Otros que salieron beneficiados fueron el Ribadesella, que ganó al Tineo y se mete en zona de ascenso, y el Astur, que derrotó al Universidad y es ahora sexto, a solo tres puntos del tercero, que es el Condal.

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Cuatro puntos separan a los clasificados entre el segundo y el séptimo puesto. El Ribadesella y el Condal están empatados a 56 puntos, con una ventaja de un punto sobre el Andés, dos sobre el Roces, tres sobre el Astur y cuatro sobre el Hispano.