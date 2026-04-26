El Marino de Luanco golea al Sámano y logra la permanencia en Segunda Federación

El Marino de Luanco goleó al Sámano (4-1) y certificó su permanencia en Segunda Federación con una jornada de antelación. El cuadro luanquín amplió así su gran estado de forma, con tres victorias y dos empates en los últimos cinco partidos. La próxima semana se medirá al Numancia, aunque en ninguna combinación de empate a puntos con otros rivales ocuparía plaza de descenso ni playout.

El conjunto luanquín, aupado por 1200 aficionados en las gradas de Miramar, salió a por todas desde el primer minuto. Marcos Fernández estrelló el balón en la madera en la primera llegada y el Marino tuvo un par de acercamientos peligrosos, pero fue el Sámano -colista y descendido desde hace semanas- el que se adelantó. Juan Quintela colgó una falta al interior del área y, tras una serie de rechaces, Oliver remató el balón suelto para enviarlo al fondo de la red y colocar el primero.

El tanto dejó frío a Miramar, pero los futbolistas del Marino se fueron a buscar el empate. Borja Álvarez estrelló el esférico en la cruceta y Marcos Bravo no embocó el rechace. A la media hora llegaría el empate, obra de Tito Leyva de cabeza a placer. El Marino seguía muy enchufado y la euforia en la grada llegó con el tanto de la remontada. Fue Tito de nuevo, con un disparo lejano que, tras estrellarse en el palo derecho, se introdujo en la red. En pleno acoso llegaría el tercero, obra de Basurto tras superar al meta Vargas en un mano a mano.

Tras una primera mitad en la que arrollaron a su rival, los de Sergio Sánchez se lo tomaron con mucha más tranquilidad, tratando de sentenciar el choque al contragolpe. En el 76’, Samu Pérez encaró al meta rival y batió por el palo izquierdo para poner el 4-1 definitivo.

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A partir de ahí, la grada estaba más pendiente del resto de resultados en otros campos, como a victoria del Estepona en el grupo 4 que le libraría de un hipotético play-out y la victoria en el descuento del Astorga frente a la Sarriana. Finalmente, el Marino saldría bien parado de todas las combinaciones y la próxima temporada volverá a jugar en Segunda Federación.