Marta Suárez debuta con las Valkyries con victoria y sigue preparándose para su estreno en la WNBA

Marta Suárez sigue preparándose para un momento histórico para el baloncesto asturiano. La ovetense, de pretemporada con las Golden State Valkyries, ve cada vez más cerca su estreno en la WNBA, previsto para el 9 de mayo. La pasada madrugada debutó con triunfo con su nuevo club, en un encuentro amistoso ante Seattle Storm (78-76), donde la asturiana dejó algunos destellos de su calidad: jugó 14 minutos y anotó cinco puntos.

Por casualidades del destino, Marta Suárez se estrenó ante las Storm, el equipo que la drafteó en un primer momento y que posteriormente la traspasó a las Valkyries. Un rival al que volverá a ver las caras muy pronto en la primera jornada de la WNBA. La ala-pívot ovetense, que inició los entrenamientos la semana pasada, partió desde el banquillo y ofreció sus mejores prestaciones en el tercer cuarto.

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En total, además de los cinco puntos, la asturiana también dio una asistencia y se hizo con tres rebotes defensivos. En lo que respecta a su fiabilidad en el lanzamiento, Suárez anotó el 40% de sus tiros de campo, con una canasta de dos puntos y un triple, ambos en el mencionado tercer cuarto. Fue precisamente en ese parcial en el que las Valkyries cimentaron su victoria, consiguiendo recortar hasta los dos puntos la diferencia con la que se fueron abajo al descanso (33-42). En los minutos finales, Suárez se quedó sin participar, pero las sensaciones en su primera toma de contacto con sus nuevas compañeras fueron positivas.