Marta Suárez debuta con las Valkyries con victoria y sigue preparándose para su estreno en la WNBA
La jugadora ovetense disputa 14 minutos y anota cinco puntos en su primer encuentro con su nuevo club
Marta Suárez sigue preparándose para un momento histórico para el baloncesto asturiano. La ovetense, de pretemporada con las Golden State Valkyries, ve cada vez más cerca su estreno en la WNBA, previsto para el 9 de mayo. La pasada madrugada debutó con triunfo con su nuevo club, en un encuentro amistoso ante Seattle Storm (78-76), donde la asturiana dejó algunos destellos de su calidad: jugó 14 minutos y anotó cinco puntos.
Por casualidades del destino, Marta Suárez se estrenó ante las Storm, el equipo que la drafteó en un primer momento y que posteriormente la traspasó a las Valkyries. Un rival al que volverá a ver las caras muy pronto en la primera jornada de la WNBA. La ala-pívot ovetense, que inició los entrenamientos la semana pasada, partió desde el banquillo y ofreció sus mejores prestaciones en el tercer cuarto.
En total, además de los cinco puntos, la asturiana también dio una asistencia y se hizo con tres rebotes defensivos. En lo que respecta a su fiabilidad en el lanzamiento, Suárez anotó el 40% de sus tiros de campo, con una canasta de dos puntos y un triple, ambos en el mencionado tercer cuarto. Fue precisamente en ese parcial en el que las Valkyries cimentaron su victoria, consiguiendo recortar hasta los dos puntos la diferencia con la que se fueron abajo al descanso (33-42). En los minutos finales, Suárez se quedó sin participar, pero las sensaciones en su primera toma de contacto con sus nuevas compañeras fueron positivas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallan a un matrimonio tiroteado en su cama en Lena: el marido fallece y logran salvar la vida de la mujer
- Adiós a la Zona Baja en emisiones (ZBE) tras la decisión del Tribunal supremo: avala la anulación
- Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
- Dificultades económicas y graves problemas de salud: el drama del matrimonio que apareció tiroteado en la cama de su chalé de Columbiello (Lena)
- Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad
- ¡Equí nun cabe más ganao!': Rodrigo Cuevas convierte el arranque de la gira 'La Belleza' en un xiringüelu apoteósico, regado de sidra y lleno de lentejuelas
- Un autobús al que no llegó y un hombre que la recogió en su coche: el caso de la agresión sexual de Lena centra la investigación en el recorrido de la víctima desde Benavente
- Sale un salmón en el Sella... pero acaba decomisado en Cangas de Onís: un campanu inválido