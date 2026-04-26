El Numancia pone contra las cuerdas al Langreo, que se jugará la permanencia en la última jornada

El Unión Popular de Langreo se jugará la permanencia en Segunda Federación en la última jornada. El club langreano se puso por delante ante un rival de play-off como el Numancia gracias al tanto de Neira en el primer tiempo, pero los sorianos lograron el empate superada la hora de encuentro. Tras los resultados de la jornada unificada, los de Manel, un punto por encima del descenso, caen al play-out de descenso.

El reparto de puntos puede considerarse justo entre dos equipos que llegaban con objetivos totalmente distintos, pero con la necesidad de ganar. Por ello, ambos entrenadores apenas movieron los onces de la jornada anterior. Manel dio entrada a Diego Díaz por el sancionado Óscar Maza, mientras que el técnico del Numancia repetía alineación de la semana pasada.

La primera ocasión fue para el visitante Carlos Gutiérrez, pudo adelantar a los suyos con un potente cabezazo que se fue rozando el larguero tras un saque de esquina. Con el paso de los minutos mejoró el Langreo, que encontró el premio superado el ecuador del primer tiempo. Pablo Pérez le brindó el balón a Neira en la frontal del área, que con un potente disparo batió al meta visitante por abajo. El Numancia, salvo en acciones a balón parado, apenas le crearía más peligro a los locales durante la primera mitad.

Tras el paso por los vestuarios, el técnico visitante cambió el sistema. El Numancia adelantó las líneas en busca de la igualada y lo consiguió superada la hora de juego. Héctor Peña se hizo con el balón, ganó línea de fondo y puso un centro al primer palo al que se anticipó Jony para empujar el balón al fondo de la red. 1-1 en el minuto 63.

El encuentro entró en una fase de ida y vuelta y cualquiera de los dos podía llevarse los tres puntos. Juancho, el jugador más determinante de los sorianos, trajo en jaque a la defensa langreana y pudo romper la igualada con un disparo que fue rechazado por la defensa del Unión en boca de gol. En clave local, René Reyes fue el revulsivo de los de Manel y llevó mucho peligro por la banda. De él surgieron las mejores ocasiones y, la última fue para Neira, cuyo remate se fue fuera por poco.

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El Langreo suma un punto insuficiente para conseguir la salvación y la victoria del Valladolid Promesas en el campo del Fabril (líder) y del Atlético Astorga complica las cosas a los de Manel, que se sitúan en play-out, un punto por encima de la quema. En la última jornada, el Langreo se verá las caras con el Oviedo Vetusta en El Requexón, en un duelo a vida o muerte por conseguir la permanencia.