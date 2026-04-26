El olayista Mario Méndez, a punto del doblete en el Nacional de aguas abiertas: saca plata en los 5 kilómetros

Mario Méndez, nadador que milita en las filas del Santa Olaya, obtuvo la novena plaza general en la prueba de los 5 kilómetros del Open de la bahía de Santa Eulària des Riu, en Ibiza. Fue mejor puesto que el que obtuvo en los 10 kilómetros, en los que fue vigésimo, pero las pruebas también servían como campeonato de España de aguas abiertas, y mientras entonces fue el mejor español, y por tanto oro, en la de los 5 k fue superado por su paisano gallego Mateo García, del CN Arteixo, que hizo séptimo. Méndez, por tanto, se tuvo que conformar con la medalla de plata en la distancia corta. El bronce español correspondió a Cristóbal Vargas (CN Dos Hermanas), En cuanto al triunfo absoluto, se lo llevó el francés Sacha Velly, que se aprovechó de que el húngaro David Betlehem se escoró demasiado a la izquierda.