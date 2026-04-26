Pedro Orfila se despide del futbol a final de temporada: "He disfrutado todos los años"

- Habéis reaccionado con tres victorias y dos empates y evitado el descenso directo. Queda una jornada en Soria. ¿Qué sensaciones te deja la victoria ante el Sámano?

Era un partido clave. Podía parecer fácil porque ellos venían de una mala racha y ya estaban descendidos, pero podía ser peligroso. Nos sorprendieron al principio con un gol a balón parado, pero salimos con buena actitud e intensidad. Hicimos un muy buen partido y estamos muy cerca de la permanencia. Ahora toca seguir trabajando para lograrla en Soria.

- ¿Cómo de importante fue el gol de la pasada semana en Ribadeo?

En una liga tan igualada, los pequeños detalles son muy importantes. Nos podemos acordar de muchos detalles durante la temporada que nos han hecho sufrir. El otro día era un partido muy importante, igual que otros empates o victorias clave.

- Está muy apretada la zona baja. Hay muchas cuentas, empates múltiples… nadie quiere bajar en esta categoría.

Llevamos años viendo mucha igualdad. Por pequeños detalles puedes estar peleando por no descender o, con algo más de suerte, cerca de la Copa del Rey o del playoff. Cualquiera puede ganar a cualquiera, del último al primero, y eso se refleja al final de temporada.

- Has anunciado tu retirada y has recibido un homenaje. El próximo fin de semana en Soria será tu último partido. ¿Cómo has vivido el homenaje de la afición del Marino?

Ha sido un detalle muy bonito por parte del club. Empecé a jugar al fútbol aquí hace 30 años, cuando tenía ocho, y poder retirarme en el Marino es muy especial para mí.

- Has estado en el fútbol profesional. ¿Con qué momento te quedas?

No hay ningún momento puntual. Me lo preguntaron hace poco y creo que me quedo con toda la carrera. He disfrutado todos los años. El camino es lo que se disfruta y lo que recuerdas de todo este tiempo. No podría elegir un momento concreto.

- Sería muy bonito que en Soria celebraseis la permanencia del Marino y tu despedida fuese completa.

Sí, por supuesto. Además, poder retirarme en Soria también es especial, porque pasé allí dos años muy buenos. Es un campo espectacular, probablemente el mejor de la categoría para retirarse. Esperemos firmar la permanencia allí y celebrar mi despedida como se merece.

- Se te ve emocionado, Pedro. El equipo ha logrado la victoria, ha remontado y ha reaccionado en este tramo final con tres victorias en cinco jornadas, después de un bache de malos resultados.

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Sí, fue un bache de malos resultados, no de mal juego. Los pequeños detalles nos fueron condicionando y metiendo en esta pelea. El equipo supo trabajar y jugar estos momentos difíciles de presión, sobre todo el partido de la Sarriana, que era clave. Hay que darle un diez al equipo por la actitud durante todo el año.