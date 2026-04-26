Sergio Sánchez, entrenador del Marino: “Hemos hecho los deberes, pero el final de temporada es un guion difícil de explicar”

Sergio Sánchez analiza la situación del equipo tras una jornada marcada por resultados cruzados y múltiples combinaciones. Pese a la victoria, la permanencia matemática aún no está asegurada, lo que deja un sabor agridulce. El entrenador repasa el curso del equipo, critica ciertas decisiones arbitrales y pone en valor el trabajo colectivo y el papel clave de la afición antes del decisivo partido en Soria.

-¿El Marino evitaría cualquier combinación que le saliera mal parada?

Sí, no te sabría decir, porque con las combinaciones que hay necesitaría la ayuda de un ordenador para saber qué puede suceder. Pueden darse tantísimas posibilidades que hemos intentado verlo antes, pero no tenemos nada garantizado a ciencia cierta.

Nosotros hemos hecho los deberes. Si ganábamos, estaba claro que tenían que darse muchas carambolas para no celebrar ya la permanencia matemática con nuestra gente. Por eso este triunfo es un poco inconcluso y no lo disfrutamos tanto, porque el guion final es difícil de calificar.

De cualquier manera, certificáramos o no la permanencia, íbamos a ir a Soria a ganar. Es un campo de Primera División, contra un buen rival, y los jugadores tienen que acabar haciendo buenos partidos. La pena es no poder sentarme aquí y decir: “ya está”, y celebrarlo de otra manera con nuestra gente.

Hace quince días me sentaba aquí estando decimocuarto y decía que estábamos a tres puntos del noveno. Ahora estamos décimos, que es donde hemos estado prácticamente todo el año. Solo hemos caído dos jornadas al descenso y una al play-out. Estamos donde nos hemos ganado estar durante toda la temporada.

-El Sama sorprendió con el gol, pero el Marino se sobrepuso sin problemas.

Sorprendió porque nos hizo gol, pero en los primeros minutos podíamos ir 2-0. Hubo un palo, un remate desde la línea y dos penaltis que no nos pita el árbitro. Hemos convertido en normalidad que venga un árbitro y nos birle dos penaltis o una expulsión, como en una ocasión de Tito.

No lo digo como excusa, porque hemos ganado 4-1, pero es una evidencia. No hablo de conspiraciones, pero los hechos están ahí. Las equivocaciones en contra del Marino este año han sido una locura y una constante.

-Tras acabar vuestro partido, todos estaban pendientes de otros resultados, algunos con goles en el descuento.

Sí, el guion que se podía dar era muy extraño: ganar hoy y no poder celebrar ni certificar la permanencia. Y se han dado todas. En el minuto 90, en el 97… El guion no lo escribimos nosotros. Nuestro guion era ganar hoy.

Hemos ganado, hemos metido cuatro goles en casa y nos hemos vuelto a ganar el derecho a ir a Soria incluso pudiendo salvarnos sin puntuar. Pero vamos a ir a ganar. Lo siento por el Numancia, pero le vamos a plantear todos los problemas, porque necesitamos certificarlo con algún punto. No iremos de vacaciones.

-Habrá que concentrar a los jugadores, ¿no? porque con la despedida de Pedro Orfila y la celebración de la afición parecía que el Marino ya estaba salvado.

Estamos de celebración porque hemos ganado y porque sumar 45 puntos te da unas posibilidades que no tendrías si no hubieras sumado. Pero es una celebración incompleta.

A lo mejor viene el ordenador y dice que ya estamos matemáticamente salvados, o que tiene que darse un caso rocambolesco. No lo sé. Lo que sé es que David ha marcado el 1-0, que aquí todo el mundo trabaja para el Marino y que esta familia se ha ganado la posibilidad de estar otro año en Segunda Federación.

-Es el quinto año de la categoría y se demuestra que es una competición de locos.

Sí. El puntaje que hicieron Langreo, Laredo o Rayo Cantabria fue prácticamente de primer clasificado. Son los tres que nos hicieron el sorpasso. Si miras la clasificación de los últimos cinco partidos, solo dos equipos no han perdido: Numancia y Marino de Luanco.

Con 45 puntos, el noveno puede acabar metido en problemas. Todo está en una distancia mínima. Eso habla de la igualdad de la categoría. A excepción del Fabril, que ha hecho una temporada espectacular, todos estamos muy parejos. Unos con más presupuesto y otros con menos, pero todos competimos.

-Lo bonito fue la respuesta de la afición, con casi mil personas en Miramar.

Sí, la afición en estos dos partidos ha jugado como jugador número 12, 13 y 14. Ya en Sarria nos ayudaron muchísimo. Ver a Íñigo con el tambor, lesionado, animando desde la grada, demuestra que los que menos juegan también son los que más empujan.

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Eso no se ve, porque solemos fijarnos en los que más minutos tienen, pero los que juegan menos son una pieza importantísima. El Marino tiene un factor humano muy bueno y eso es lo que nos permite optar a quedarnos otro año más en Segunda Federación.