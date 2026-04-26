El Vetusta pierde en Segovia, pero asegura el tercer puesto

El Real Oviedo Vetusta no canjea en gol su mejor inicio y cede los puntos en una pena máxima cometida por Gueye y transformada por Fer Llorente ante una Gimnástica que mantuvo la renta con oficio. El filial ovetense salió de Segovia asegurando, como mal menor, el tercer puesto en el play-off de ascenso a Segunda RFEF, pero necesitará amarrar la segunda en la última jornada tras encadenar su octavo partido seguido sin ganar. La Gimnástica se llevó los puntos gracias a un penalti transformado en el minuto 23, una ventaja que amarró con oficio y sin grandes apuros ante un filial mermado por su escasa creación en el juego estático y la falta de acierto en las pocas ocasiones de las que dispuso.

Tras la espera de rigor para respetar los horarios unificados de la penúltima jornada, el Vetusta comenzó dominante, sabiendo que una victoria propia, una derrota del Ourense o un empate de ambos aseguraba el segundo puesto. No se dio ninguno de los escenarios y el triunfo de los gallegos en Bargantiños alarga el suspense. No tardó en aprovechar la primera pérdida de la Segoviana, uno de los males que explican por qué llegaba como el segundo equipo que menos puntos sumaba en la segunda vuelta, para un tiro de Antañón, sin la potencia para inquietar al portero.

Poco después, Iker Gil protagonizaba la primera transición y forzaba el primer córner. No se puede decir, pues, que la primera ocasión de gol no tuvo avisos. La firmó Dieguito, que condujo desde la izquierda hasta la zona central del área para ejecutar un tiro seco por bajo que salvó con mucho mérito Postigo, tapado por mucho atacante y defensor. No canjeó ese mejor inicio el Oviedo y la Segoviana, que solo había ganado un partido como local en 2026, fue creciendo en confianza, poblando el mediocentro y confiando en las diabluras de Juanma por el extremo izquierdo.

Por ahí llegó la primera ocasión en un pase filtrado de Ibañes para Castro, el nueve, que optó por el pase de la muerte a Miguélez cuando vio salir a Narváez en lugar de ejecutar el disparo. Los mismos protagonistas para una acción, esta sí, clamorosa. Castro dejó correr el balón en su diagonal hacia la derecha para engatillar un disparo fuerte, unos segundos que aprovechó el portero para tirar de envergadura y chafarle. El rechace lo embocó de primeras Miguélez, pero Lamine Gueye salvó los muebles con un corte sobre la línea de valor gol.

El destino no premió la acción del lateral, pues a la siguiente cayó en la trampa de Juanma, que penetró en el área asturiana con el balón cosido al pie y forzó el penalti con un recorte de más. No hubo demasiadas protestas a la decisión arbitral, ejecutada por un veterano en mil batallas como Fernando Llorente. Intentó reaccionar el Oviedo con un acercamiento de Berzal, que se echó las manos a la cabeza cuando su tiro fue levemente desviado a córner por la defensa porque sabía que el portero no tendría réplica.

Pero el gol aupó a la Segoviana, más cómoda e incisiva, un chute anímico que no transformó en el 2-0. Mucha culpa la tuvo Marco, que negó el gol a Álex Castro con un corte providencial. Al filial se le acumulaban los problemas con la lesión de Adrián Fernández, que dejaba su sitio en el lateral izquierdo a Lopes, sin tiempo para calentar. Se recompusieron en el tramo final del primer acto los ovetenses con un acercamiento de Antañón, que invalidó con un tiro muy tibio dos recortes de primer nivel.

En el segundo tiempo, tras un cuarto de hora sin apenas actividad en las áreas, los movimientos en el banquillo devolvieron el fútbol a La Albuera. Del local salió Ayán, que tuvo la sentencia con un tiro raso, algo escorado a la izquierda, que desvió Arribas. Casi se lo agradece Coballes, que nada más salir recogió un rechace en los primeros metros del área y buscó la escuadra tras liberar la mirilla con un par de recortes. No la encontró por un pelo. Por algo más se fue la de Castri en una acción similar. Y el partido murió sin que el Oviedo encontrara la grieta, con una falta de Iker Gil desde la frontal que se fue alta.

Ficha técnica

Gimnástica Segoviana: Postigo (2), Rubén (1), Josín (2), Silva (1), Iker (2), Manu (1), Fer Llorente (3), Rodrigo Ibañes (2), Juanma (3), Pau Miguélez (2) y Álex Castro (1).

Cambios: Tenas (1) por Manu, min. 75. Morata (1) por Fer Llorente, min. 84. Ivo (1) por Rodrigo Ibañes, min. 84. Ayán (1) por Pau Miguélez, min. 64. Samu Manchón (1) por Juanma, min. 84.

Oviedo Vetusta: Narváez (2), Adrián Fernández (0), Arribas (2), Marco (2), Lamine Gueye (1), Pereda (1), Enzo Pérez (2), Berzal (2), Dieguito (1), Antañón (1) e Iker Gil (1).

Cambios: Adri Lopes (1) por Adrián Fernández, min. 32. De la Hera (1) por Guille Berzal, min. 49. Coballes (2) por Pereda, min. 64. Castro (2) por Antañón, min. 64. Yakubu (s.c.) por Dieguito, min. 79.

Goles: 1-0, min. 23: Fer Llorente, de penalti.

Árbitro: Moreno Osuna (comité castellano-manchego). Tarjetas amarillas al local Morata y al visitante Gueye

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Municipal La Albuera: 1.945 espectadores.