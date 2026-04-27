El Alimerka Oviedo Baloncesto celebra el play-off con una gran fiesta y con un "pasaporte OCB"

Al Alimerka Oviedo le están yendo muy bien las cosas esta temporada y quiere celebrarlo con su gente y en las inmediaciones de su nueva casa, el remodelado Palacio de los Deportes de Oviedo. El equipo ha superado todas las expectativas y se ha clasificado para jugar el play-off de ascenso a la ACB, solo le falta saber en qué posición, y encima le están acompañando más de 4.000 aficionados de media en cada partido que se disputa en su nuevo hogar, el remodelado recinto deportivo ovetense. Muchas razones para montar una fiesta.

Un partido clave en el Palacio

Lo hará el sábado, aprovechando el partido que van a disputar a las 19:00 horas en el Palacio frente al Caja Rural Zamora, el último de la liga regular que disputan en casa. Un duelo importante, en el que se juegan sus opciones de acabar en quinta posición y tener el factor cancha a su favor en ese primer paso de la pelea por el ascenso, que estará acompañado por varias actividades que se irán desarrollando durante toda la jornada en el entorno del principal recinto deportivo de Oviedo.

Actividades para toda la familia

Las actividades van enfocadas a los más pequeños, a niños de entre 6 y 12 años, con la intención de que sea una jornada familiar que gire en torno al baloncesto. Fernando García, director general del club de Oviedo, enumeró en la presentación de la actividad algunas de las cosas con las que se encontrarán los aficionados que se acerquen el sábado al Palacio: "Habrá pistas de baloncesto 3x3, música, juegos, animación, premios y regalos para todos los participantes".

Las imágenes de la victoria del Alimerka Oviedo Baloncesto que le mete el play-off de ascenso a la ACB / Miki López

El pasaporte OCB, gran atractivo

Pero el plato fuerte será el "pasaporte OCB", basado en la mascota del club, Pumarix: "Hemos elaborado un pasaporte OCB de Pumarix, que viene con una historia completa, y todos los que participen el sábado tendrán que ir haciendo diferentes pruebas y actividades, con cada prueba que pasen conseguirán un sello y una vez tengan completado el pasaporte podrán ir a la zona de premios y todo el mundo obtendrá un regalo", detalló.

Reparto masivo en colegios de Oviedo

La iniciativa, en la que colabora el Ayuntamiento de Oviedo y sus principales patrocinadores, ha estado precedida por la entrega de esos "pasaportes" por los colegios del municipio: "Hemos repartido 5.000 pasaportes en diferentes colegios del municipio de Oviedo, también repartiremos en algunas tiendas de Alimerka", explica Fernando García, quien daba mucha importancia a que "ningún niño o niña que quiera participar en esta actividad se quede sin su pasaporte". Por lo tanto, habrá para todos: "Si no lo reciben en el colegio tendremos varios disponibles el mismo día de la actividad; lo que esperamos es que la gente acuda en masa a esta llamada y que se acerquen a disfrutar del día y del partido en familia".

Apoyo institucional y empresarial

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En la presentación del acto estuvieron, además de Fernando García, la concejala de Deportes de Oviedo, Conchita Méndez; Pelayo Collantes, responsable de Marketing, Innovación y Experiencia de cliente de Alimerka; y Nuria Meana, responsable de Marketing de Caja Rural de Asturias.