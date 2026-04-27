Se aprieta la lucha por la quinta plaza de Primera FEB a la que aspira el Alimerka Oviedo
El Gipuzkoa pierde en Coruña, el Fuenlabrada gana al Cartagena y ambos conjuntos suman un triunfo más que el asturiano, que descansó este fin de semana
La pugna por ocupar la quinta posición de Primera FEB, que da derecho a disfrutar del factor cancha en el playoff de cuartos de final por el ascenso a la Liga ACB, se ha enconado más todavía tras la disputa de la 32ª jornada, en la que no participó el Alimerka Oviedo, que descansaba. El conjunto que parte en ese quinto lugar, el Inveready Gipuzkoa, perdió en la pista del Leyma Coruña (92-81) y se encuentra con 18 victorias y 12 derrotas, siendo momentáneamente superado por el Flexicar Fuenlabrada, que venció al Caesa Cartagena (91-82) y está con 18-13, aunque todavía tiene pendiente la jornada de descanso. El Alimerka Oviedo Baloncesto registra un balance de 17 victorias y 13 derrotas, tiene el average favorable contra vascos y madrileños y regresa a la competición el próximo sábado, 2 de mayo, en el Palacio de los Deportes ante el Zamora.
- Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
- Hallan a un matrimonio tiroteado en su cama en Lena: el marido fallece y logran salvar la vida de la mujer
- Adiós a la Zona Baja en emisiones (ZBE) tras la decisión del Tribunal supremo: avala la anulación
- Dificultades económicas y graves problemas de salud: el drama del matrimonio que apareció tiroteado en la cama de su chalé de Columbiello (Lena)
- Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad
- Un autobús al que no llegó y un hombre que la recogió en su coche: el caso de la agresión sexual de Lena centra la investigación en el recorrido de la víctima desde Benavente
- ¡Equí nun cabe más ganao!': Rodrigo Cuevas convierte el arranque de la gira 'La Belleza' en un xiringüelu apoteósico, regado de sidra y lleno de lentejuelas
- Sale un salmón en el Sella... pero acaba decomisado en Cangas de Onís: un campanu inválido