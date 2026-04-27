Se aprieta la lucha por la quinta plaza de Primera FEB a la que aspira el Alimerka Oviedo

La pugna por ocupar la quinta posición de Primera FEB, que da derecho a disfrutar del factor cancha en el playoff de cuartos de final por el ascenso a la Liga ACB, se ha enconado más todavía tras la disputa de la 32ª jornada, en la que no participó el Alimerka Oviedo, que descansaba. El conjunto que parte en ese quinto lugar, el Inveready Gipuzkoa, perdió en la pista del Leyma Coruña (92-81) y se encuentra con 18 victorias y 12 derrotas, siendo momentáneamente superado por el Flexicar Fuenlabrada, que venció al Caesa Cartagena (91-82) y está con 18-13, aunque todavía tiene pendiente la jornada de descanso. El Alimerka Oviedo Baloncesto registra un balance de 17 victorias y 13 derrotas, tiene el average favorable contra vascos y madrileños y regresa a la competición el próximo sábado, 2 de mayo, en el Palacio de los Deportes ante el Zamora.