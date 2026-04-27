La asturiana María López, goleadora en el título de la Copa de la Reina de hockey del Club de Campo

El Club de Campo de Madrid conquistó el título de la Copa de la Reina al derrotar al Sanse Complutense por 1-2 en un partido que tuvo marcador protagonismo de la jugadora asturiana María López. Apenas se habían cumplido 30 segundos de juego cuando, en el primer penalti córner a favor de su equipo, la gijonesa aplicaba un latigazo que suponía el cero a uno. En el minuto dos, Flor Amundson conseguía el segundo, aunque la Complu recortaba antes de los cinco con un lanzamiento que salió desviado por María. Fue lo último que subió al marcador.