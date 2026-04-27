Cachón, segundo en el Rally Islas Canarias

Nueve veces campeón del mundo de rallys, el francés Sébastien Ogier logró ayer con un GR Yaris Rally1 la victoria en el rally Islas Canarias, quinta prueba del mundial de la especialidad. La marca japonesa colocó otros dos coches en el podio. Por su parte, el piloto de Cangas del Narcea Alejandro Cachón acabó segundo en WRC2, categoría en la que ganó el francés Yohan Rossel y con Eric Camilli (Škoda Fabia RS Rally2) en tercer lugar.

Cachón remató su brillante participación en el Islas Canarias siendo primero en Challenger. "Estoy muy contento y feliz, fue una gran batalla durante todo el rally con Léo Rossel, que sufrió una avería, esta vez la suerte estuvo de nuestro lado. El equipo trabajó muy duro, especialmente los mecánicos, que cambiaron el coche para el clima, les doy las gracias", apuntó Cachón tras la prueba.

El propio Yohan Rossel encabeza la clasificación general de pilotos, por delante de Léo Rossel y de Roberto Daprà. Cachón en sexto. En challenger, el asturiano es tercero en la general, por detrás de Léo Rossel y Daprà.

Borja Rozada, copiloto, y Alejandro Cachón, en el podio del Rally Islas Canarias. / E. Bueno

Por su parte, el salense Adrián Pérez, copiloto del catalán Gil Membrado, fue primero en WRC3 con el Ford Fiesta Rally3 de Past Racing. Mientras, el avilesino Daniel Alonso acabó Segundo con su Ford Focus ERC en el rally Histórico Vltava en la República Checa.

Noticias relacionadas

Por último, en el Bierzo, en la Subida Vega de Espinareda que ganó el gallego Alexis Vieitez, destacaron los asturianos: Jairo Pesquera, segundo absoluto; Luis Pesquera, primero en turismos, y José A. Fombona, segundo en turismos.