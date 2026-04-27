El colegio Pericones, Paula Ibias y Nel Moreda, destacados en el Trofeo Gijón de Salvamento
N. L.
El Colegio Público Pericones, en la modalidad extraescolar, y Paula Ibias y Nel Moreda, en las categorías junior y absoluto, fueron los protagonistas de la quinta edición del Trofeo Club de Salvamento y Socorrismo Gijón, celebrado en la piscina municipal gijonesa del Llano. El CP Pericones acumuló 69 puntos en la clasificación general, lo que le situó por delante del CP Río Piles, con 24, y el CP Laviada, con 16, en una competición extraescolar en la que tomaron parte deportistas de 20 centros educativos, tres más que en la pasada edición. En las categorías mayores tomaron parte 25 deportistas. Los participantes hubieron de afrontar pruebas de socorrista yd e remolque de maniquí con aletas, y los de más edad realizaron una exhibición con bolsas de rescate.
- Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
- Hallan a un matrimonio tiroteado en su cama en Lena: el marido fallece y logran salvar la vida de la mujer
- Adiós a la Zona Baja en emisiones (ZBE) tras la decisión del Tribunal supremo: avala la anulación
- Dificultades económicas y graves problemas de salud: el drama del matrimonio que apareció tiroteado en la cama de su chalé de Columbiello (Lena)
- Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad
- Un autobús al que no llegó y un hombre que la recogió en su coche: el caso de la agresión sexual de Lena centra la investigación en el recorrido de la víctima desde Benavente
- ¡Equí nun cabe más ganao!': Rodrigo Cuevas convierte el arranque de la gira 'La Belleza' en un xiringüelu apoteósico, regado de sidra y lleno de lentejuelas
- Sale un salmón en el Sella... pero acaba decomisado en Cangas de Onís: un campanu inválido