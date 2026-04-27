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El colegio Pericones, Paula Ibias y Nel Moreda, destacados en el Trofeo Gijón de Salvamento

Los escolares participantes en el Trofeo Gijón.

Los escolares participantes en el Trofeo Gijón. / S. S. G.

N. L.

Gijón

El Colegio Público Pericones, en la modalidad extraescolar, y Paula Ibias y Nel Moreda, en las categorías junior y absoluto, fueron los protagonistas de la quinta edición del Trofeo Club de Salvamento y Socorrismo Gijón, celebrado en la piscina municipal gijonesa del Llano. El CP Pericones acumuló 69 puntos en la clasificación general, lo que le situó por delante del CP Río Piles, con 24, y el CP Laviada, con 16, en una competición extraescolar en la que tomaron parte deportistas de 20 centros educativos, tres más que en la pasada edición. En las categorías mayores tomaron parte 25 deportistas. Los participantes hubieron de afrontar pruebas de socorrista yd e remolque de maniquí con aletas, y los de más edad realizaron una exhibición con bolsas de rescate.

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