La contracrónica de la Vuelta Ciclista a Asturias: de las dos a las cuatro ruedas

No es fruto de la casualidad que exciclistas profesionales conduzcan varios de los vehículos que circulan dentro de la burbuja de la carrera. Cristina Mendo, directora general de la Vuelta Asturias, los ha incorporado para aportar mayor seguridad a la prueba y señala que "su experiencia previa como ciclistas les ayuda a entender y manejar situaciones complejas con mucho acierto y anticiparse a lo que pueda ocurrir porque saben cómo piensan y actúan los corredores durante la competición".

El leonés Javier Pascual, profesional entre 1995 y 2006, conduce el primer vehículo que va por detrás del pelotón y en el que viajan tres personas claves de la carrera: Constantino Suárez, director técnico; el italiano Danielle Balzi, presidente de los comisarios UCI; y Mónica Guajardo, la voz de Radio Vuelta. El exciclista señala que "es fundamental saber colocarse en carrera y saber cómo van a actuar los corredores antes y después de cada curva. Desde lejos ya vemos si se va a cerrar y nos adelantamos a lo que pueda ocurrir para aportar mayor seguridad".

Chechu Rubiera conduce por segundo año consecutivo el coche de Cristina Mendo, directora general de la prueba, que da el banderazo de salida en cada etapa. El exciclista afirma que "nuestra prioridad siempre es la seguridad de los corredores y nuestra experiencia nos permite conocer cómo se mueven en carrera y anticiparnos a sus movimientos para que no haya ninguna incidencia".

Roberto Laiseka conduce el coche identificado como Protección del Pelotón que va por delante de los corredores y en la Vuelta España lleva el coche de Javier Guillén, su director general. El exciclista vasco afirma que "la experiencia de saber moverte en carrera y anticiparte a los movimientos de los corredores ayuda a tener mayor seguridad para saber, por ejemplo, cuándo se puede adelantar y cuándo no".

José Cabedo, exdirector del Burgos BH, conduce el vehículo donde viaja Santiago Zubizarreta, jefe de los servicios médicos de la prueba, y manifiesta que "es fundamental saber moverte dentro de la burbuja, que es un caos organizado en movimiento continuo y, al llevar al médico, debemos saber interpretar dónde parar cuando se produce una caída para no ser un riesgo para la caravana que viene por detrás".

El asturiano Vicente Prado lleva el coche de apertura de carrera y afirma que "nuestra experiencia de conocer distintas situaciones de la competición nos permite regular tanto en las subidas como en las bajadas para que no haya ningún percance. Ese es el motivo por el que la mayoría de las carreras llaman a exciclistas para que ejerzan como conductores y así tener mayor seguridad".

Santi Blanco conduce el vehículo que lleva a Francisco Heredia, el segundo médico de la prueba, y señala que "aportamos la experiencia que hemos obtenido encima de la bicicleta y que nos ayuda a proteger al ciclista y no cometer fallos".

El valor de la experiencia en carrera

El asturiano Coque Uría conduce uno de los vehículos de invitados y piensa que "nuestra experiencia de conocer el terreno y el comportamiento en carrera de los ciclistas aporta más seguridad y agudeza en la visión de las trazadas, ya que conocemos casi todas las curvas por haberlas pasado antes en bicicleta. Sabemos cuándo hay que adelantar en carrera y también cuándo hay que tener paciencia".

El ovetense Mario de Sárraga, que participó como ciclista en seis ediciones de la Vuelta Asturias, lleva ahora un coche con invitados y opina que "el ciclismo se ha adaptado a los nuevos tiempos y debemos estar a la altura de la competición todos aquellos que participamos en la carrera. Cuando llevamos un vehículo debemos entender tanto la situación de carrera en cada momento como lo que pasa por la cabeza del corredor en ese mismo instante".

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En resumen, en el ciclismo también es aplicable y aporta valor el dicho de haber sido cocinero antes que fraile.