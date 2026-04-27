La crónica de José Enrique Cima tras el final de la Vuleta Ciclista a Asturias: Nairo Quintana anula a Pericas

Nairo Quintana conquistó ayer su tercera Vueltina tras la cuarta y última etapa, que finalizó en las calles de Oviedo tras tomar la salida en Lugones. El colombiano, de 36 años y en su temporada de despedida del ciclismo, tiró de su gran experiencia para neutralizar los ataques del joven Adrià Pericas en la subida a Manzaneda y conservar en la meta final una ventaja de 25 segundos en la general. Pericas, segundo en Oviedo, logró recortar seis segundos gracias a la bonificación, pero no pudo desbancar a Quintana. El triunfo de etapa fue para Edgar Cadena, que repitió victoria en solitario tras imponerse el día anterior en Vegadeo. El mexicano aprovechó que Pericas estaba centrado en su duelo con el líder y, cuando el catalán quiso reaccionar, resultó imposible darle caza.

La tercera plaza de la general la perdió el asturiano Samuel Fernández García, que se quedó sin fuerzas en las duras rampas de la montaña ovetense y se descolgó del grupo de los favoritos. El poleso, excepcional en toda la carrera, acabó hundido y cedió su puesto al joven Diego Pescador. También le superó Txomin Juaristi, que dejó atrás a Samuel por 17 segundos. El asturiano terminó quinto, la misma posición que el año pasado, cuando también sufrió un desfallecimiento en la jornada final.

Los triunfadores de la jornada fueron el Movistar de Nairo Quintana, vencedor por equipos; el alemán Miguel Heidemann, que se llevó la montaña; y Edu Pérez-Landaluce, brillante ganador de las metas volantes después de estar todos los días en fuga y dar un paso de gigante como ciclista profesional.

Como se esperaba desde la salida en Lugones, los ataques fueron constantes. Ya en el alto de Lamuño, en el kilómetro 13, pasaron escapados Heidemann, Bugaenko y Pérez-Landaluce. Tras atravesar Pola de Siero y camino de Noreña se formó la fuga del día, integrada por Aznar (Kern Pharma), Ugarte (Euskaltel), Heidemann (Rembe), Layrac (Aix Provence) y Edu Pérez-Landaluce (Obidos). El grupo llegó a disponer pronto de 2:38 de ventaja, aunque en Posada de Llanera la renta bajó a 2:02 por el trabajo del UAE Emirates, que buscaba el triunfo de etapa y no quería permitir demasiadas alegrías.

A partir de ahí, el pelotón fue reduciendo la diferencia: 1:35 en Los Campos, camino del Escamplero y Las Caldas. La fuga quedó controlada a esa distancia hasta las afueras de Mieres. En la subida a La Rebollada, camino de El Padrún, se desató la batalla final entre los favoritos, después de neutralizar a los escapados.

En los últimos veinte kilómetros comenzaron los movimientos decisivos. El primero en intentarlo fue Álvaro Salgado, aunque fue cazado antes del alto. Allí brilló el asturiano Pelayo Sánchez, que coronó primero y después bajó protegiendo a su compañero y líder, Nairo Quintana. El de Tellego demostró que se va recuperando tras un año marcado por complicaciones médicas e hizo un gran trabajo hasta Olloniego, dejando bien colocado a Quintana en el inicio de Manzaneda, también conocido como el alto de San Esteban.

Fue entonces cuando Adrià Pericas, segundo en la general a 31 segundos, atacó una y otra vez. Quintana respondió siempre. En ese duelo apareció un tercero en discordia: Edgar Cadena. El mexicano contraatacó hasta tres veces, hasta que Nairo decidió centrarse únicamente en Pericas. El catalán dudó al dejar marchar a Cadena y el vencedor en Vegadeo no perdonó.

Cadena, con la moral disparada, fue un vendaval. Demostró que el próximo año seguramente tendrá sitio en un equipo World Tour. Con un pedaleo poderoso, abrió 15 segundos en el alto y luego se lanzó a tumba abierta en el descenso hasta llegar a la meta como gran triunfador, con 17 segundos de ventaja sobre el grupo perseguidor, encabezado por Adrià Pericas, José Manuel Díaz Gallego, Nairo Quintana y Txomin Juaristi.

A 25 segundos entró Diego Pescador, que se aupó al tercer puesto de la general por apenas un segundo sobre Juaristi. A 34 segundos llegó otro grupo, con Cavia y un desfondado Samuel Fernández García, que bajó al quinto puesto de la general.

Edu Pérez-Landaluce corona su premio a la combatividad

Más tarde, a 1:18, entró un grupo numeroso, con los asturianos Sinuhé Fernández, que completó una Vueltina fenomenal, y Pelayo Sánchez, que va recuperando golpe de pedal. El aficionado Pelayo Alonso cubrió sus expectativas al ceder 5:35, mientras que el ovetense Edu Pérez-Landaluce llegó radiante, a 9:29, con el maillot definitivo de las metas volantes, conquistado gracias a una escapada diaria.

Noticias relacionadas

Exhausto pero feliz, Landaluce subió al podio. También completó la carrera Samuel Fernández Heres, que no pudo rendir como deseaba, pero terminar una vuelta con profesionales siempre supone un gran aprendizaje. Eso es precisamente lo que necesita el gijonés, que atesora buena clase.