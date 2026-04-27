Más finales en el balonmano asturiano: Lobas, Grupo y BMG, campeones senior femenino, juvenil masculino e infantil femenino
El Lobas Oviedo, en la categoría senior femenina; el Grupo Covadonga, en la juvenil masculina, y el Balonmano Gijón, en la infantil femenina, se coronaron el fin de semana como campeones de Asturias. Solamente resta por conocer un equipo vencedor de la competición autonómica, en la categoría cadete femenina.
En el polideportivo ovetense de Vallobín, el Lobas Oviedo sufrió pero resolvió en los minutos finales ante el Siero Deportivo, al que derrotó en la final por el mismo resultado con el que había doblegado al Grupo Covadonga en las semifinales (23-20). Las sierenses habían dejado en la cuneta al anfitrión, el Confía Base. Las Lobas jugarán ahora la fase de ascenso a la División de Honor Plata femenina.
Por su parte, los juveniles del Grupo Covadonga irán a la fase sector del Nacional tras ganar la final asturiana al Juanfersa Gijón por 34-23. De igual forma que las infantiles del Balonmano Gijón, que vencieron en La Tejerona al Siero Villanueva por 18-10. Las sierenses también acudirán al sector del Nacional.
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