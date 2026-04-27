José Enrique Cima analiza los duros momentos que ha vivido el ciclismo colombiano estos días en Asturias: El homenaje a Cristian Muñoz

Nairo Quintana estaba feliz por su tercer triunfo en la Vueltina y por la forma en que lo consiguió. Pero, en su interior, también le rendía un homenaje póstumo a su paisano Cristian Camilo Muñoz, fallecido en Asturias tras complicarse una caída sufrida en la Vuelta al Jura, en Francia.

Muñoz había llegado herido en una rodilla y su estado se agravó posteriormente hasta morir en el HUCA, víctima de una infección provocada por tres bacterias. Nairo le conocía bien. Habían compartido pelotón y país. Quintana tiene 36 años; Cristian Camilo tenía 30. También Diego Pescador, pese a su juventud, recordaba haber coincidido con él y saludarse en carrera. "Me quedé frío al conocer la noticia", admitía.

El más afectado era, sin embargo, el histórico Raúl Mesa. Gran ciclista colombiano y director deportivo desde hace 55 años, Mesa dirigió en su día a figuras como Lucho Herrera y Fabio Parra, y ahora llevaba a Cristian Muñoz. El sábado por la noche, en el hotel ovetense, junto a sus corredores y la viuda del fallecido, estaba abatido. "Nunca me había pasado esto, aunque he vivido caídas graves", reconocía el técnico de Medellín, de 82 años.

Mesa admitía también que no sabía si será capaz de asumir un golpe tan duro ni cómo lo encajarán sus ciclistas, que hoy parten hacia Portugal para disputar tres jornadas de competición. El equipo sigue la ruta marcada por el calendario, pero ya nada será igual después de una pérdida que ha dejado al grupo hundido.

Una tragedia que golpea al ciclismo colombiano

La tragedia fue todavía más cruel porque, el día anterior a la caída de Cristian Muñoz, en la misma carrera, también se había caído Juan Diego Alba. Cuando el director deportivo llegó hasta él y lo vio tendido, sin conocimiento, junto a una alcantarilla de cemento, pensó que estaba muerto. Los médicos le atendieron durante varios minutos y lograron recuperarle. Ahora Alba vive el dolor por la muerte de su compañero con la marca aún visible de su propia caída: una tirita en el pómulo que recuerda la dureza de aquel accidente en Francia.

Noticias relacionadas

La viuda de Cristian Camilo Muñoz permanece en Oviedo, donde deberá esperar alrededor de diez días para poder trasladar el cuerpo del ciclista a Colombia. La Vueltina coronó a Quintana, sí, pero el ciclismo colombiano vivió también en Asturias una de esas jornadas que dejan una herida mucho más profunda que cualquier derrota.