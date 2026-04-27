Nuevo éxito para el piragüismo asturiano: triple oro en el Campeonato de España de media maratón

Los palistas asturianos tuvieron un destacado papel en el VIII Campeonato de España de medio maratón, disputado este pasado fin de semana en aguas del río Tajo a su paso por Aranjuez (Madrid), que reunió en la localidad arancetana a más de 600 participantes (426 hombres y 178 mujeres) que compitieron en 38 pruebas de las categorías cadete, junior, sub-23 y senior, además del Paracanoe y la prueba Senior del K-2 Inclusivo.

En cuanto a la competición en sí, la categoría senior se disputó sobre tres distancias diferentes: 8000 metros, el C1 femenino con un porteo, 10.000 metros; el K-1, K-2 femenino y C-1 y C-2 masculino, con un porteo; y las pruebas de K-1 y K-2 masculino sobre la distancia de 15.000 metros y dos porteos.

En el C-1 femenino, la victoria fue para María Martín (Club Escuela Piragüismo Aranjuez), seguido de Noa Conde (Rias Baixas Boiro) y de Noelia Sánchez (Club Madrileño Ciencias). En la categoría masculina, el ganador fue el asturiano Diego Suarez Díaz (SCD Ribadesella), colgándose la plata Ángel López (Club Escuela Piragüismo Aranjuez) y el bronce fue para José Óscar Osma (Club Piragüismo Cuenca). En cuanto a la embarcación C-2, en la categoría femenina no hubo prueba, y en la masculina, la victoria fue para la pareja del Breogán Do Grove 'Tono' Campos y Diego Romero, que se impusieron a las dos parejas locales del club de Aranjuez Javier Lobillo y Jorge Vélez y la que formaron Bruno Mayoral y Ángel Madrid.

En el K-1 femenino, el triunfo fue para la asturiana que compite por el Club Escuela Piragüismo de Aranjuez Miriam Vega Manrique, que se impuso a la zamorana Eva Barrios (Club Deportivo Durius Kayak Zamora Tecozam) y a la donostiarra Irati Osa (Itxasgain Zumaiako Urola Itsasadar Piraguismo Klub). La prueba del K-2, que también se disputó a la distancia de 10 kilómetros, terminó con el triunfo de la pareja que formaron la gallega Tania Álvarez y la asturiana Llara Tuset, del Club Breogán Do Grove, mientras que la plata fue para la pareja del Club Polideportivo Iuxtanam que formaron Teresa Tirado y Aihnoa Trinidad y el bronce se lo colgaron del pecho Emma Gómez y Cristina Molina del Alberche Kayak Club.

En cuanto a los hombres, el triunfo en la categoría absoluta del K-1 se lo llevó el asturiano Alberto Plaza Sagredo (Club Piraguas Sirio-La Llongar de Cangas de Onís), logrando la plata el también asturiano Miguel Llorens López (Sociedad Cultural y Deportiva de Ribadesella), quedando en el tercer escalón del podio el madrileño Adrián Martín Torres (Club Escuela Piragüismo Aranjuez).

En la prueba de K-2, el título de Campeones de España de Media Maratón fue para los magiares Adrián Boros y Tomás Erdelyi, que defendían los colores del gallego Club Breogán Do Grove. La plata fue para la pareja del Club Piraguas Villaviciosa-El Gaitero formada por Juan Serrano y Daniel Estébanez, mientras que el bronce fue para los arancetanos de la Escuela de Piragüismo de Aranjuez, Víctor Pizarro y Arturo Aguilar.

En cuanto a los clubes, el triunfo final a los puntos fue para el Club Escuela Piragüismo Aranjuez, que se impuso con autoridad en esta clasificación después de sumar un total de 1.058 puntos. Segundos en esta categoría quedaron los extremeños del Club Polideportivo Iuxtanam, con 311 puntos, siendo el tercer puesto final para la Sociedad Deportiva Santiagotarrak que acumuló un total de 301 puntos.

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El maratón volverá a la acción el último fin de semana del mes de mayo, con la disputa del Campeonato de España de maratón corto y de maratón, pruebas que serán selectivas para la elección de los palistas que acudan al Campeonato de Europa de la especialidad que tendrán lugar en Pitesti (Rumanía) entre el 22 y el 28 de junio.