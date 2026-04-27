Un puñetazo de los de antes: "En mi época se decían burradas, pero esto es lamentable", rememoran exfutbolistas de Oviedo y Sporting

La lamentable agresión del meta del Zaragoza, Esteban Andrada, ya ha dado la vuelta al mundo. El argentino, tras ser expulsado, se fue directamente a por Pulido, el capitán del Huesca, y le arreó un puñetazo que le acarreará una dura sanción. El castigo para este tipo de acciones oscila entre los 4 y los 12 partidos, aunque su arrepentimiento podría reducir el castigo. "Mira que en nuestra época siempre hubo tanganas y rifirrafes, pero nunca se llegó a esta situación", recuerda Donate Alcalde "Tati", futbolista del Sporting a finales de los ochenta.

La tangana sobre el césped en el derbi aragonés se saldó con dos expulsiones, la del propio Andrada y la de su homónimo en la portería, Dani Jiménez, también por agresión –además de la de Tasende anterior por una fuerte entrada–, pero la batalla campal continuó tras el pitido final en los vestuarios. Un insulto homófobo ("maricón") de un futbolista del Huesca hacia Andrada avivó la tensión entre ambas plantillas y tuvo que intervenir la Policía.

Ambas entidades condenaron los actos tras el encuentro. "Se produjeron imágenes impropias que no representan los valores del club ni del zaragocismo", expresó el conjunto maño, mientras que el Huesca, además de lamentar lo sucedido, "acepta las disculpas expresadas por el Real Zaragoza". Los responsables también pidieron perdón. "Estoy muy arrepentido de lo sucedido. No es una buena imagen para el club, para la gente y para un profesional como lo soy. Me desconecté", confesó Andrada. Por su parte, Dani Jiménez expresó su "arrepentimiento por la imagen ofrecida. La tensión del momento no puede justificar determinados comportamientos".

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Vicente Villamil (Oviedo, 1947) y "Tati" (Salinas, 1964), exfutbolistas de Oviedo y Sporting, respectivamente, vivieron un fútbol que incluso podía ser más duro que el actual, pero ambos lo tienen claro: "Es lamentable e injustificable". "En mi época se decían burradas. Recuerdo que a un jugador le dijeron algo sobre un familiar que había muerto, pero hay que contenerse, no queda más remedio", recuerda Villamil, que entiende que "a veces es difícil contenerse", pero que "no se pueden llegar a esos extremos porque pierdes la posible razón, aunque te hayan dicho algo". Por su parte, Tati asegura que es una situación que a lo mejor en circunstancias normales se gestiona con tranquilidad, pero con la presión a la que está sometido el Zaragoza no. "La sanción va a ser muy grave y debería serlo porque el fútbol es un ejemplo para la sociedad y ya vemos en categorías inferiores situaciones con los árbitros que se van de las manos", explica.

La acción de Andrada no fue ni mucho menos la primera. A lo largo de la historia ha habido episodios de violencia similares, pero con sanciones muy variopintas. Por ejemplo, Juanito, futbolista del Madrid, recibió el mayor castigo en la historia de la Copa de Europa: cinco años de inhabilitación en competiciones europeas por pisar dos veces en la cabeza al jugador alemán Lothar Matthäus durante las semifinales contra el Bayern en 1987. Mientras que Maradona y compañía, tras la batalla campal después de perder la final de Copa de 1984 ante el Athletic -con patada incluida de la estrella argentina a un rival- se saldó con tres meses de sanción para la disputa de cualquier encuentro, aunque ‘El Pelusa’ jamás la cumpliría porque se fue al Nápoles.

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En la propia liga española, otro de los episodios más recordados fueron los puñetazos entre Luis Fabiano y Diogo, con cinco partidos de sanción para cada uno. Y, en clave asturiana, lo más reciente fue el episodio del derbi con la agresión de Christian Rivera y Berto González al portero carbayón Femenías, con dos partidos de castigo al primero y uno al ariete. "Yo estaba en la grada en aquel derbi y me fui avergonzado del espéctaculo que se dio, aunque creo que esta vez la sanción va a ser mucho mayor. La liga no la acaba seguro", concluye Tati.