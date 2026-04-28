El Caudal incorpora a un excapitán del Sporting a su dirección deportiva

El Caudal, inmerso en la pelea por ascender a Segunda Federación, sigue dando pasos para fortalecer su estructura de cara a la próxima temporada. El conjunto mierense ha cerrado la incorporación del excapitán del Sporting, Iván Hernández, que se incorporará a la dirección deportiva del equipo.

Hernández trabajará codo con codo junto al vicepresidente Elías Otero, el coordinador de fútbol base Aitor Posada y el propio técnico Adrián González, que hasta la fecha eran los responsables de esta parcela. El exjugador madrileño cuenta con una dilatada experiencia en el mundo del balompié, sobre todo como futbolista, pero también como técnico.

El que fuera defensa central, de 46 años, disputó 166 encuentros a lo largo de sus ocho temporadas vistiendo la elástica rojiblanca –77 ellos en Primera División– y vivió dos ascensos a la élite, el de 2008 y el de la gran hazaña del 2015, este último como capitán. Tras el ascenso de los guajes en el Benito Villamarín, Iván Hernández colgó las botas, aunque siguió ligado a la estructura del Sporting. Trabajó con Isma Piñera en el filial y fue ayudante de José Alberto, tanto en el Sporting Atlético como en el primer equipo.

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Ahora afrontará una nueva etapa, esta vez como dirigente de uno de los equipos más fuertes de Tercera Federación. El Caudal es en estos momentos tercero con 63 puntos y trata de regresar a Segunda Federación (la antigua Segunda B) siete temporadas después. Los mierenses superaron en esta jornada al filial del Sporting, que cae a la cuarta plaza, y tratarán de mantenerla en estas últimas dos jornadas, en las que se verán las caras con Siero y Tuilla antes de disputar el play-off.