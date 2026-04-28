Cinco equipos en cinco puntos: La pelea por la permanencia en el grupo asturiano de Tercera, más abierta que nunca

Dos puestos para cinco equipos. Así están las cuentas para la salvación en el grupo asturiano de Tercera Federación a falta de dos jornadas para el final. Avilés Stadium, Lenense, Navarro, Gijón Industrial y Tuilla apuran sus opciones para la permanencia y prometen una lucha de infarto, aunque algunos cuentan con más margen.

El que más posibilidades tiene de salvarse es el Avilés Stadium. Así lo dictamina la clasificación –se encuentra con 32 puntos, a cuatro de la quema– y también su calendario. El conjunto avilesino se enfrenta a dos equipos sin nada en juego. El primero a domicilio ante el colista Titánico, en el que en caso de triunfo aseguraría la permanencia, y el segundo ante el todopoderoso Llanera, pero en unas circunstancias mucho más favorables tras el ascenso del equipo de Chuchi Collado.

El Lenense ocupa la decimocuarta plaza con un punto de margen respecto al Gijón Industrial –club que marca la salvación– y se la jugará ante L’Entregu y Sporting Atlético. Tras los resultados de la última jornada, ya no hay lucha por el play-off, más allá de que Caudal y Sporting se juegan la tercera plaza, lo que también puede beneficiar a los equipos de la zona baja. Navarro, igualado con el Indus, pero fuera del descenso por el goal-average, visita al Ceares y recibe al Mosconia. El más revitalizado tal vez sea el Gijón Industrial, que llega con la moral alta tras su remontada en el derbi gijonés ante el Ceares (2-1). El equipo fabril descendería en estos momentos a Primera Asturfútbol, pero para evitarlo tendrá que sacar adelante los enfrentamientos ante el Mosconia –que acabará siendo determinante en la pelea por la salvación– y el Colunga en casa.

El que lo tiene más complicado es el Tuilla, que cayó en la recta final ante el Siero (1-0). El equipo de Bango arrastraba una gran dinámica, con cuatro triunfos en los últimos cinco encuentros, pero sigue penúltimo con 27 puntos en su casillero, a uno de alcanzar a sus rivales en la tabla.

Noticias relacionadas

Con cinco equipos comprimidos en cinco puntos, todo apunta a decidirse en la última jornada liguera, prevista para el domingo 10 de mayo. Una lucha feroz en la que ninguno quiere acompañar al Titánico y despedirse de Tercera Federación.