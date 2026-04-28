Cristina Álvarez Mendo, directora general de la Vuelta Ciclista a Asturias: "El objetivo es traer a uno o dos equipos World Tour más el año que viene"

Cristina Álvarez "Mendo", directora general de la Vuelta Ciclista a Asturias, acaba de terminar la 68.ª edición de la carrera y ya piensa en la siguiente, en los retos que le quedan por cumplir tras haber logrado el regreso de la televisión en directo. Mejorar la participación, algo que está convencida de que vendrá de la mano de la tele, y el regreso de Gijón a la carrera son sus objetivos prioritarios.

EN IMÁGENES: Así fue la última etapa de la Vuelta Ciclista a Asturias /

¿Cómo valora la Vuelta a Asturias que acaba de concluir?

Ha sido la mejor en muchos años. De los últimos 10 ó 12 años, desde que yo estoy al frente, es con la que termino con mejor sensación. El regreso de la televisión ha sido un salto de calidad enorme. Cada año, el domingo por la tarde, cuando acaba la Vuelta, estoy como que me sacan el alma del cuerpo, agotada, y esta vez quería más. Se me pasó muy rápido, disfruté muchísimo, la sensación es buenísima y con muchísimas ganas de la siguiente.

Acaba una Vuelta a Asturias y ya piensa en la siguiente.

Sí, claro, ya estamos en ello. De hecho, se ha hablado con algunos concejos que quieren que la Vuelta pase por allí, lo que nos alegra, porque nos gustaría que se incorporen más ayuntamientos y más sedes de salidas y llegadas, y que podamos alternar con los que tenemos fijos y cambiar un poco el recorrido.

¿Volverá la Vuelta a Gijón?

Me gustaría volver. Los gijoneses se merecen tener a los mejores ciclistas allí y seguiremos luchando para tener salida o llegada allí, lo ideal serían las dos cosas, pero al menos una de las dos cosas.

¿Qué falta para que eso suceda?

La apuesta del Ayuntamiento de Gijón. En este caso, me imagino que será la Concejalía de Deportes, desconozco cómo está el tema.

¿Están contentos con la salida del Palacio de Deportes de Oviedo?

Fue espectacular. Recibí felicitaciones de toda España. Fue un montaje propio de Vuelta a España. Lo veo y me digo: "Guau, lo que hemos conseguido siendo la Vueltina".

¿Ha asumido lo de Vueltina?

¿Sabe por qué me he rendido? Porque la Vuelta es la Vuelta a España. El Giro, la Itzulia, la Volta.. Pues nosotros tenemos la Vueltina, hemos conseguido hacer marca y es algo de todos los asturianos.

¿Cómo ha funcionado la televisión en directo?

Me han pasado unas audiencias que son espectaculares. En España son buenas y en Sudamérica son impresionantes. Nairo (Quintana, el ganador) en su país, en Colombia, es un héroe. Hemos tenido audiencias allí exageradas, siguen el ciclismo de una manera muy intensa. Y lo de Nairo y el mexicano Edgar Cadena (ganador de las dos últimas etapas) ha sido una pasada.

¿Tendrá continuidad?

Totalmente. Es una apuesta a largo plazo del Gobierno y todo el mundo está encantado.

EN IMÁGENES: Así fue la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a Asturias / Miki López

Nairo Quintana ha sido el gran animador de esta Vueltina.

Le estamos muy agradecidos. Había ganado dos vueltas y pasa a ser la única persona que ha ganado tres. En el año de su retirada, después de lo mal que lo pasó, que vuelva a ganar en Asturias… él estaba feliz. Es colombiano, pero se siente asturiano de adopción, viene mucho por aquí. En la carrera estaban su mujer y sus dos hijos acompañándolo. No podíamos haber tenido un mejor vencedor.

La batalla entre un veterano como Nairo y el joven Pericas ha dado mucho juego.

Ha sido bonito el tener una leyenda como Nairo compitiendo con un chaval joven que dará mucho que hablar, como Adrià Pericas. En la Vuelta a Asturias siempre se descubren grandes ciclistas, como en su momento fue el propio Nairo, Carapaz o Isaac del Toro. Aquí ganan los buenos. Se decía que el UAE iba a dominar y no se ha llevado ni una etapa. No es todo tan sencillo. Ha sido una Vuelta muy dura, de las más duras de los últimos años.

En la primera etapa tuvieron que cambiar el recorrido porque había un camión atascado en El Fitu. ¿Cómo lo solucionaron?

Fue a última hora y la capacidad de reacción que tuvimos fue enorme. En siete minutos se cambió el trazado. Fueron momentos de mucha tensión, de tomar decisiones rápidas, con dos teléfonos, emisoras, Guardia Civil, organización… La seguridad era la prioridad. Se decidió tirar por la carretera nacional, evitando poblaciones. Eso demuestra la organización que tiene la Vuelta a Asturias, capaz de cambiar un recorrido en tan poco tiempo.

El equipo NU Colombia se retiró después de que Cristian Camilo Muñoz falleciera en Oviedo por las heridas de una caída en Francia.

El viernes me llama por la mañana el director deportivo, a las ocho y media, y cuando te llaman a esa hora es que algo ha pasado. Y me dice: "Estamos viviendo una auténtica pesadilla". El chico estaba inscrito para la Vuelta a Asturias, se cae en Francia, queda ingresado, le dan el alta, viene a Asturias, hace vida normal, el jueves por la tarde se encuentra mal, lo llevan al hospital y el viernes por la mañana les dicen que ha fallecido. Me llamaba para decirme que el equipo no iba a salir. Por supuesto lo entendimos, lo apoyamos y nos pusimos a su disposición para lo que necesitaran. Fue duro.

¿Qué objetivos se marca para la próxima edición?

Traer a uno o dos equipos World Tour más, y a algún Continental Pro más. Avanzar en la mejora de la participación. La televisión va a ayudar.

La Vueltina goza de buena salud y el ciclismo asturiano también. Samuel Fernández y Edu Pérez-Landaluce han sido protagonistas.

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Me gusta mucho que los asturianos tengan su momento en la vuelta de casa, nos dio pena que Samu se quedara fuera del podio, pero ahí estuvo. Fue una pena la caída de Hugo de la Calle, pero el chaval de la selección, Pelayo Feito, estuvo también muy bien y la manera en la que Edu luchó por el maillot de las metas volantes fue espectacular, estuvo en todas las escapadas, ha sentido la Vueltina como algo suyo.