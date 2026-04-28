El exrojiblanco Iván Hernández, a por su primera aventura en los despachos: "El Caudal es un referente a nivel de Asturias y tiene muchas posibilidades"
El excapitán del Sporting se une a la secretaría técnica del del conjunto mierense: "Quiero aportar mi experiencia para que el club siga creciendo"
Iván Hernández (Madrid, 1980) fue futbolista y entrenador, pero le faltaba un cargo en los despachos para hacer el pleno en el mundillo del fútbol. El excapitán del Sporting, que reconoce echar de menos el día a día de este deporte desde que abandonó el conjunto rojiblanco de la mano de José Alberto, refuerza la dirección deportiva del Caudal con el objetivo de aportar su experiencia y ayudar a los mierenses al ascenso. "Este club es un referente a nivel de Asturias en Tercera y tiene muchas posibilidades", expresa.
El madrileño, que durante estos últimos años ejerció como profesor de educación física en inglés en Primaria, llega al club mierense sin un cargo fijo. "Había un amigo en común que me comentó la posibilidad de venir al Caudal y dije que sí", explica. Hernández, junto a miembros de la directiva y el propio técnico, Adri González -con el que se espera continuar la próxima temporada-, tratarán de confeccionar la plantilla. "La idea es intentar hacerlo de la mejor manera posible con los conocimientos de todos juntos. Quiero aportar mi experiencia para que el club siga creciendo", explica. Un reto que afronta con mucha ilusión. "Es el club que me ha dado la oportunidad y le estoy muy agradecido porque vuelvo al fútbol, que es una cosa que me apasiona".
El ascenso como gran objetivo
El gran sueño del exfutbolista y de toda la parroquia caudalista es conseguir el ascenso, que se resiste desde hace siete temporadas. "Es complicado porque cada uno intenta hacer la mejor plantilla posible y luego influyen cosas como los jugadores, la suerte, estar bien durante todo el año…no es una cosa matemática de que porque firmes a uno u otro va a salir bien sí o sí", destaca.
Con una "plantilla compensada", la clave está en "no encajar muchos goles porque eso te dará la opción de estar arriba", indica. Con hasta tres ascensos como futbolista a Primera, su experiencia también será una baza para los mierenses de cara a esa promoción de ascenso que disputarán en unas semanas. "Hay que competir bien y pensar que son 180 minutos. A mí me ha pasado que por tener 20 minutos malos te puedes quedar fuera". Y, una vez termine el curso, Hernández tendrá que aportar desde los despachos para un mejor futuro para el Caudal.
Como rojiblanco, el central disputó 166 encuentros a lo largo de sus ocho temporadas vistiendo la elástica rojiblanca y fue parte de los ascensos de 2008 y 2015. Y su gran recuerdo, más allá de estos éxitos y de otros como el triunfo en el Bernabéu, el madrileño se queda con el ambiente "Me lo pasaba muy bien en el vestuario independientemente de que hubo épocas de que no jugaba". Este año, Hernández cree que "el Sporting ya se ha quedado sin opciones" y lamenta la fragilidad defensiva de su exequipo. "Tiene que funcionar todo, no solo lo de arriba, y han tenido el hándicap de encajar bastantes goles". Curiosamente, la primera gran cita de su nuevo club será ante el filial del Sporting en el play-off.
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