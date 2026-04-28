Fernando Escartín, sobre el espectacular final en Asturias de la Vuelta Ciclista a España femenina: "Va a ser el más duro de las tres grandes"

Fernando Escartín, director deportivo de la Vuelta Ciclista a España femenina, que comienza el domingo en Marín (Pontevedra) y acaba el sábado siguiente con el durísimo final en el Angliru, desgranó algunos detalles de lo que va a ser esta espectacular edición de la ronda española durante la presentación que tuvo lugar este martes en el Palacio de los Condes de Toreno, en Oviedo.

La atención en esta carrera está centrada en las dos últimas etapas, las dos que se desarrollan íntegramente en Asturias y que, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, finalizan en dos puertos tan señalados y duros como Les Praeres de Nava y el Angliru. En esas dos jornadas se debe resolver una carrera que, aseguró Escartín, "será la más dura de las tres grandes vueltas que se van a disputar este año": "Vamos a vivir, sobre todo, un gran espectáculo, el territorio no puede ser mejor, las ciclistas están acostumbradas a subir puertos importantes, el Giro femenino ha acabado en el Zoncolán, que es un puerto muy duro, ha habido etapas en el Tour femenino de 180 kilómetros, terminando en Alpe d'Huez".

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Preguntado por la ausencia de la Vuelta a España masculina este año en Asturias, el director deportivo de la ronda nacional quiso desligarla de una represalia por las protestas en las etapas de la pasada edición por la participación de un equipo israelí que condicionaron buena parte del recorrido: "No tiene nada que ver, España es muy grande y a Andalucía hacía dos años que no íbamos, hay que repartir y si valoramos que a Asturias es donde más venimos, porque es el territorio de montaña más espectacular que tenemos en España, pues este año ha coincidido así", comentó Escartín, que añadió a continuación que "queremos venir a Asturias muchas veces más".