Historia del fútbol asturiano: ¡Ángel Mateos jugará en Tercera con 70 años!

Este domingo 3 de mayo pasará a los libros de historia del fútbol asturiano, y también del nacional. Ángel Mateos (Turón, 1955) jugará a sus 70 años con el Colunga el duelo ante el Praviano de Tercera Federación. Un hito de longevidad sin precedentes que servirá como homenaje a su gran trayectoria en el fútbol regional y para demostrar que la edad es solo un número. “Me parece fenomenal, es algo disruptivo y demostramos que el fútbol es intergeneracional”, expresa Efrén Díaz, técnico del Colunga.

“La idea es que el fin de semana juegue un rato, posiblemente los primeros minutos. Nosotros no nos jugamos nada y el Praviano tampoco, y tampoco molestamos a ningún rival”, prosigue Díaz, que comenta que Ángel Mateos “está en forma” y que ya ha pasado el reconocimiento médico de la Federación Asturiana para poder formalizar su ficha.

El veterano meta turonés juega pachangas semanalmente y practica otros deportes como el tenis. La iniciativa sale de los directivos del Colunga, Santi García-Barrero y Keith Thompson para reconocer a un futbolista que jugó hasta pasados los 40 años en los campos de Tercera. “Alguna vez ya ha venido a entrenar y esta semana trabajará con nosotros algún día”, explica Díaz.

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Mateos inició su relación con el fútbol en el Estudiantil de Figaredo, donde comenzó a desempeñarse como portero, posición en la que desarrollaría toda su carrera. Desde ahí dio el salto al equipo de su pueblo, el Deportivo Turón, cuya portería defendió de forma continuada entre los 18 y los 30 años. Tras más de una década siendo uno de los guardametas más destacados de la región, recaló en uno de los grandes de fútbol asturiano, el Caudal Deportivo de Mieres, donde formó parte del equipo en Segunda B durante la campaña 1987-88, en la que disputó 38 encuentros y sumó 3.420 minutos. Después de su paso por el Hermanos Antuña, colgó las botas en el Santiago de Aller con 43 años.