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El Oviedo logra un oro, una plata y tres bronces en el máster sub-19

Club Bádminton Oviedo sumól un oro, una plata y tres bronces en el máster sub- 19 de la Federación Española de Bádminton. El oro fue en dobles con Hugo Hidalgo e Izan Martínez, la plata en individual con Vega González y los tres bronces en individual con Pedro Torre y en dobles mixto con Mateo de Vicente-Daniela Marqués y Hugo Hidalgo-Analía Villabona.

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