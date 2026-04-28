El Oviedo logra un oro, una plata y tres bronces en el máster sub-19
Club Bádminton Oviedo sumól un oro, una plata y tres bronces en el máster sub- 19 de la Federación Española de Bádminton. El oro fue en dobles con Hugo Hidalgo e Izan Martínez, la plata en individual con Vega González y los tres bronces en individual con Pedro Torre y en dobles mixto con Mateo de Vicente-Daniela Marqués y Hugo Hidalgo-Analía Villabona.
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