El All Rugby de Llanera, campeón de la liga inclusiva de Castilla y León
El equipo asturiano se impuso en la final al León Rugby por 24-41
El All Rugby de Llanera se proclamó campeón de la Liga Mixed Ability de Castilla y León al vencer por 24-41 al León Rugby en un disputadísimo partido que se jugó en las instalaciones de Puente Castro, en León.
Un final decisivo para conquistar la Liga
El equipo leonés supo contrarrestar la ventaja de los asturianos hasta llegar a un final de partido igualado (24-24). En los minutos finales, los asturianos consiguieron tres ensayos que les dieron el triunfo y el campeonato de Liga.
El All Rugby se confirma como referencia inclusiva
Con esta trabajada victoria, el All Rugby se consolida como uno de los equipos punteros a nivel nacional dentro del rugby inclusivo.
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