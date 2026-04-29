El Astures Veteranas es pionero en Asturias: será el primer equipo que participará en un Campeonato de España Máster

La ilusión por bandera. El balonmano del Principado tendrá por primera vez un equipo federado en un Campeonato de España Máster oficial. Se trata del Astures Veteranas que luchará por el título nacional en Zaragoza, el próximo fin de semana, contra los mejores conjunto estatales de la categoría. Desde hace ya ocho años, bajo la dirección del técnico Carlos Fernández, un nutrido grupo de ex jugadoras se entrenan, como si hubiesen empezado de nuevo, en las pistas ovetenses de El Cristo con un gran entusiasmo y una buena dosis de motivación, a lo que se suma una enorme entrega empuñando el pequeño balón que ha representado el deporte de sus vidas. No les queda más remedio que autofinanciarse para pagar las canchas y el material, pero es algo que no les importa.

Cabe señalar además que todas ellas jugaron a buen nivel en categoría nacional. Saray lo hizo en el Balonmano Gijón, mientras que el resto, casos de Mimi, Eva Torres, Vero, Tama, Vicky, Montserrat, Rocío, Sara, Alicia y Ludy, defendieron los colores de la histórica Guipuzcoana Estadio de Oviedo. El conjunto lo completan Tefi, Jadi, Nancy, María, Ana, Laura, Ana Belén, Carmen, Nuria, Belén, Rosa, Marina, Ana Cárdenas, Cova Béjar, Laura Combrink, Gemma, Carmen Bayod, Mara, Sara García, María Díaz y Belén Cárdenas.

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Verónica Díaz ‘Vero’, su capitana, señala que acuden a estos campeonatos de España con el objetivo de “pasarlo bien y disfrutar de la experiencia”, aunque por otra parte reconoce que será difícil, “porque nos tocaron las actuales campeonas, el Maristas Algemesí, y las que ganaron recientemente la liga de la Comunidad de Madrid”. El otro rival de las asturianas, dentro del grupo B, será el Getasur. En el cuadro A los conjuntos que compiten son Elche, Ademar Zaragoza, Alcobendas y el Asab de Sevilla.