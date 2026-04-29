El COE enseña al deporte asturiano a integrar criterios ambientales
El Comité Olímpico Español (COE) celebró ayer en Oviedo una jornada dedicada a la sostenibilidad en eventos y organizaciones deportivas. La sesión se dirigió a entidades, clubes, federaciones y diferentes agentes del deporte asturiano. La charla, dirigida por Manuel Parga, director de Marketing, Sostenibilidad y Recuros Humanos del COE, se celebró en el espacio Circus de Oviedo. El objetivo era acercar a la comunidad deportiva las herramientas oficiales de sostenibilidad del COE, diseñadas para acompañar a organizaciones y eventos en la integración de criterios ambientales, sociales y de gobernanza, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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