La intrahistoria de la Vuelta Ciclista a Asturias: Unai Yus, el eficaz regulador

La figura del regulador de la carrera es bastante desconocida por el aficionado al ciclismo. Sin embargo, es muy valorada por los profesionales que participan en la competición. El vasco Unai Yus ejerce con autoridad, desde la moto, su función como regulador de la Vuelta Asturias. Fue ciclista profesional durante siete años, cinco en Portugal y dos en Francia, y compitió en la Vuelta Asturias del 2000.

Un papel clave en la seguridad de la carrera

Su tarea es regular el tráfico interno de la carrera y anticiparse a lo que pueda ocurrir en la carretera. Domina el reglamento y vela por la competición y la seguridad de todas las personas que forman parte de la burbuja de la competición: ciclistas y ocupantes de los coches y motos.

Las zonas peligrosas, señalizadas de antemano

Conoce y analiza de antemano todas las zonas peligrosas que va a atravesar cada etapa y que son señalizadas, pie a tierra, con los movimientos de una bandera amarilla, por los integrantes de Moto Vuelta. "En la Vuelta España esa tarea la realizan motoristas de la Guardia Civil de Tráfico y la función de regulador casi siempre la desempeñamos exciclistas profesionales", señala.

Más de cien días al año fuera de casa

Debutó como regulador en la Vuelta España de 2024 de la mano de Kiko García, director técnico de la prueba, y participa en todas las competiciones del calendario profesional español, tanto masculino como femenino. Pasa fuera de casa más de un centenar de días al año, "tantos como cuando corría", precisa.

Dos reguladores en la Vuelta Asturias

En la Vuelta Asturias participan dos reguladores, que desempeñan su trabajo desde la parte trasera de la moto: uno abre la burbuja de la competición y otro la cierra. "En las carreras de tres semanas como Tour, Giro y Vuelta siempre hay tres reguladores. Ocupamos dos posiciones: una delante del pelotón, que oscila entre la escapada y el grupo, y otra por detrás, paralelo al coche que ocupa el presidente del jurado junto al director técnico y Radio Vuelta. Durante la competición se cumple la norma de que todas las motocicletas deben circular por la parte izquierda y los coches por la derecha", matiza.

La gestión de motos, coches y corredores

"Debemos velar por las distancias de seguridad de los vehículos con los ciclistas. Una de las experiencias de mayor exigencia que viví fue durante el ascenso del año pasado a La Colladiella. Este año salió todo mucho mejor", afirma. "La moto de televisión es la que circula más cerca de los corredores y las de los fotógrafos de prensa deben pasar de uno en uno, tras permiso previo, a realizar su trabajo. El regulador debe gestionar la fluidez de todos los vehículos y velar por la seguridad de todas las personas que conforman la burbuja de la carrera. También nos encargamos del desvío de vehículos antes de la entrada en meta. En carrera, circulamos paralelos a los comisarios, el coche médico y la directora de carrera. Cada día es diferente, ya que puedes encontrarte ante muchas incidencias distintas", explica.

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Una burbuja en movimiento

A través de su emisora se comunica con su compañero Iván Valdés, que circula detrás del pelotón, y con los directores técnicos y de seguridad. "Nuestro equipo de señalización fue quien nos avisó del camión bloqueado en el Fito que nos obligó a modificar el recorrido. No es lo mismo una carrera en Extremadura que en Asturias, ya que aquí existen mayores riesgos al haber muchos más caminos y accesos a las carreteras por donde transitamos. Somos una burbuja en movimiento difícil de gestionar. Si fuera un equipo fijo, no tendríamos trabajo y el movimiento continuo genera máxima incertidumbre", confiesa.