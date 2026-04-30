Más de 1.600 kilómetros en 24 horas: el rocambolesco viaje de Carmen García-Calvo por el sueño del ascenso

Más de 1.600 kilómetros en apenas 24 horas. Ese es el gran sacrificio que realizará Carmen García-Calvo, una de las capitanas del Lobas Global Atac Oviedo, por acompañar a sus compañeras en el sueño de lograr el ascenso a División de Honor Élite, la máxima categoría del balonmano femenino a nivel nacional. La lateral realizará un rocambolesco viaje para poder dirigir al equipo cadete, que se juega el pase a la fase nacional, y ser una pieza más del primer equipo en Mislata, en un día que puede ser historia para la entidad. Dos aviones, una noche sin dormir y muchas horas en coche por su gran pasión. "Quería estar en los dos sitios y creo que en estos momentos de la temporada hay que dejarse todo lo que te queda", confiesa.

La travesía de García-Calvo arrancará a primera hora de la mañana del sábado. Mientras el resto de la expedición viaja en avión hacia Valencia, la jugadora toledana se quedará en el Principado para dirigir el segundo partido del Lobas cadete femenino, inmerso en la final four asturiana. Las dos primeras clasificadas consiguen el pase a la fase nacional, la gran ilusión de las pequeñas y también de la jugadora. "Lo hago por ellas, porque llevan todo el año trabajando para esto. Lo que más gusta y cuando compites de verdad es cuando sales fuera de Asturias a jugar", explica. Sin embargo, existen pocas facilidades en esta profesión para las jugadoras que entrenan en la base, que se ven ante dilemas así más de lo habitual.

A las 10:30 horas, las Lobas se medirán al Codema y, una vez finalice el encuentro, la toledana irá al aeropuerto para dirigirse en avión a Alicante. Si no hay retrasos, su llegada está prevista hacia las cuatro de la tarde y allí la esperarán sus padres, desplazados desde Toledo -su lugar de residencia-, que la acompañarán en coche hasta el lugar del partido, Mislata, a unas dos horas en coche. Sin prácticamente margen, García-Calvo espera llegar pasadas las seis de la tarde, y el encuentro ante el Grupo Usa Handbol Mislata está fijado para las siete.

Las Lobas, a un paso del ascenso

En estos momentos, el Lobas ocupa la segunda posición, que le daría el ascenso a la máxima categoría, pero confirmarlo esta jornada será complicado. Con 36 puntos en su casillero, el cuadro carbayón necesitaría un triunfo y sendos tropiezos del Rahi-Sepisur Córdoba y el Zuazo, tercero y cuarto, respectivamente, con un punto menos. "Nosotras tenemos que pensar en lo nuestro y, si al final nos acompaña un resultado, pues mejor que mejor", pero sueña con que "el viaje valga la pena" para vivir un día único.

Una vez finalizado el encuentro, haya fiesta o no, sus compañeras regresarán en bus al Principado, pero ella volverá en coche con sus padres para coger un avión a las siete de la mañana en Madrid. "Prácticamente no voy a dormir, pero si llego más cansada al partido de las chicas no pasa nada porque no tengo que jugarlo", dice entre risas. Un recorrido de más de 1.600 kilómetros que espera concluir con otro final feliz, esta vez en el duelo a las diez de la mañana ante el Siero.

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Lo que tiene claro la lateral es que todas "hubiésemos firmado esto a principio de temporada" y más después de todas las adversidades que han sufrido durante el año por los problemas de salud del entrenador Manolo Díaz y por las tres lesiones de gravedad que sufrieron en los últimos meses. "Lo que siempre decimos es que cuantos más problemas tenemos, más nos crecemos. El gen competitivo de este equipo es increíble", destaca. Y respira aliviada porque sabe que la última jornada será en el Florida Arena. "Eso nos tranquiliza porque es donde mejor rendimos. Ojalá venga todo el mundo como la semana pasada, el pabellón se llenó como hacía muchísimo que no se llenaba y es un plus". Todo por conseguir un ascenso que "sería la guinda a un sobreesfuerzo" y "un premiazo" a un año tremendo.