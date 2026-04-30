Las asturianas Eliana Fernández y Judit Romano, árbitras protagonistas en una final europea
El arbitraje asturiano tendrá representación en una final europea.
Eliana Fernández y Judit Romano han sido designadas para formar parte del equipo arbitral que dirigirá el partido de vuelta de la final de la UEFA Women’s Europa Cup entre el BK Häcken FF y el Hammarby IF.
Designación española para la final europea
La Real Federación Española de Fútbol anunció una designación íntegramente española para este encuentro, con Marta Huerta de Aza como árbitra principal. En el equipo también estarán Guadalupe Porras como asistente número uno, la asturiana Eliana Fernández como asistente número dos, Olatz Rivera como cuarta árbitra, Guillermo Cuadra en el VAR y la también asturiana Judit Romano como AVAR.
La presencia de Fernández y Romano supone un nuevo reconocimiento para el arbitraje asturiano, que estará representado en una cita internacional de máximo nivel dentro del fútbol femenino europeo. La Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias celebró la noticia en sus redes sociales, destacando el orgullo por la participación de ambas en “toda una final europea”.
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